Duvnjak: Nešto ne štima, ali mislim da su to sitnice. Nismo imali sreće zadnja tri prvenstva

Hrvatska je treći veliki turnir zaredom podbacila. I to je činjenica. Koliko god izbornik Hrvoje Horvat tvrdio da smo devetim mjestom ispunili glavni cilj, jasno je svima da se hrvatski rukomet urušava. A on očito nije taj koji će udariti nove temelje.

Hrvatska je nastup na Svjetskom prvenstvu u Poljskoj i Švedskoj okončala pobjedom protiv Bahreina, no nedovoljnom za plasman u četvrtfinale. Prvenstvo smo završili na devetom mjestu, s četiri pobjede, remijem i samo jednim porazom. Koliko god statistika zvučala lijepo, nismo pobijedili niti jednu ozbiljnu reprezentaciju, a za četvrtfinale smo morali pobijediti 'samo' Egipat. Razbili su nas s devet razlike. Koliko god odbijao preuzeti odgovornost, Hrvoje Horvat vrlo vjerojatno je bivši, što je potvrdio HRS priopćenjem kako je deveto mjesto neuspjeh.

Foto: TT NEWS AGENCY/REUTERS

Da je to neuspjeh, slaže se i kapetan Domagoj Duvnjak koji je gostovao u studiju RTL-a gdje je rezimirao naš nastup na prvenstvu.

- Nama je cilj bio četvrtfinale, nismo uspjeli pa je deveto mjesto neuspjeh. Nekako smo uspjeli uhvatiti to deveto mjesto, čuli smo da to mjesto vodi u kvalifikacije za Olimpijske igre. Poslije poraza od Egipta smo se na kraju jedva izvukli.

Čeka se odluka Line Červara, koji će odlučiti o sudbini Horvata. Kakav je stav igrača?

- Horvat ima podršku ekipe, kao svi prijašnji i budući izbornici. Mislim da su to jako teška pitanja, mi smo igrači. Mi ćemo prihvatiti što god savez odluči.

Kako komentira bizaran istup izbornika Horvata?

- Neću komentirati to, najbolje da sami to njega pitate.

Foto: TT NEWS AGENCY/REUTERS

Poraz od Egipta koštao nas je četvrtfinala, zašto nismo bili pripremljeni za taj ključni susret?

- Mi smo se za tu utakmicu pripremali mjesec i pol dana. Izbornik nam je slao videa i na pripremama u Poreču tih deset dana smo bili fokusirani na Egipat. Dogodila se neka blokada i grč, bili smo svjesni što nam znači ta utakmica, a na kraju se pokazalo što znači. Nakon poraza smo bili van četvrtfinala. Jako teško pitanje. U toj utakmici dosta toga nije funkcioniralo. Bili smo u velikom grču, i nekakavom strahu od neuspjeha. Nažalost, ispalo je tako kako je ispalo. Devet razlike izgubiti od Egipta nije lijepo. Tih devet razlike je pokazalo da nismo uspjeli nadoknaditi taj poraz.

Hrvatska je protiv Danske odigrala najbolju utakmicu na prvenstvu, no ni takvom izvedbom nismo uspjeli zasjeniti težak poraz od Egipta. Koje je naše pravo izdanje?

- Pa nadam se da je to izdanje protiv Danske. Bili smo opušteniji, znali smo da će imati podršku, guštali smo na terenu, što je rezultat pokazao. Smatram da je ta utakmica s Egiptom bila jedan loš dan i blackout cijele ekipe, ta utakmica s Danskom je bila fenomenalna. Pokazali smo taj karakter.

Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

Prije dvije godine na SP-u u Egiptu bili smo 15., na Euru osmi, a sada deveti. Hrvatski rukomet je u teškom padu prema provaliji. No, Duvnjak tvrdi kako je riječ samo o izostanku sreće.

- U Egiptu smo totalno podbacili, bili smo 15. bilo je specifično prvenstvo, nadam se da se više neće ponoviti. Nismo uspjeli proći na OI iako smo odigrali dobar turnir, sad deveto mjesto. Svjesni smo da nismo u borbi za medalju već tri godine. Nešto ne štima, ali to su samo sitnice. Nekako imam osjećaj da u sportu vas treba sreća pomaziti, a mi je nismo imali zadnja tri prvenstva. Nadam se da će se to okrenuti.

Jako puno igrača je Hrvoje Horvat promijenio u posljednje dvije godine. Što zbog korona virusa i ozljeda, ali i svojom odlukom.

- To je pitanje za izbornika. Nas pozovu, mi se odazovemo, damo sve od sebe i to je to. Drago mi je što je igralo toliko igrača, dokaz je da imamo kvalitetu i širinu.

Duvnjaku su 34 godine. Kapetan više nije na onoj staroj razini. Na SP-u je igrao samo obranu, ali i dalje je lider i vođa ove reprezentacije bez kojeg bi sve bilo puno teže. Do kada će igrati za reprezentaciju?

- To je opet pitanje za izbornika. Ja ću se svaki put odazvati ako izbornik smatra da još mogu pomoći. U Kielu imam ugovor na godinu i pol dana, napunit ću 36 godina i vidjet ćemo što će budućnost donijeti - zaključio je Duvnjak.

