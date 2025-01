Duvnjak otkrio što je rekao suigračima: 'Nisam htio da mi ovo bude posljednja utakmica'

Opet je na klupi skakao i strastveno proživljavao svaki potez svojih suigrača, slavio golove kao da ih je on zabio pa i jedan utrpao u rašlje u trenucima kada smo pokušali prelomiti utakmicu. Ozlijeđeni kapetan Domagoj Duvnjak svojim prisustvom opet je zapalio zagrebačku Arenu i motivirao suigrače.

Pokretanje videa... 01:03 Atmosfera uoči Zelenortskih Otoka | Video: Zdravko Barišić/24sata

Bila je to drama i rat na parketu, Hrvatska je gubila po pet razlike, ali uspjela je uz čudesni huk s tribina okrenuti Slovence, slaviti 29-26 i plasirati se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva. Kapetan je blistao od sreće.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Hrvatska - Slovenija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Živ sam. Kad se pobijedi, sve je dobro. Da smo izgubili, ne bi bilo dobro. Dobili smo utakmicu i ušli u četvrtfinale, nakon dugo vremena smo opet u igri. Kakva utakmica, nevjerojatno. Što se dogodilo? Blokada, teška blokada. Prebitna utakmica za nas i cijeli rukomet, pogotovo poslije onakve fantastične pobjede protiv Islanda. Nije to lako, ali ono što me veseli je karakter, da smo mi od 5-0 i 12-7 došli na 15-15, to je bio ključ pobjede. U drugom poluvremenu gol za gol, na kraju spretno i sretno pobijedili. Hvala navijačima, čestitke dečkima. Naguravanje na kraju prvog dijela? To je sve sport, nervoza... - rekao je Duvnjak nakon velike pobjede.

Zabio je jedan gol, ali jako vrijedan...

- Nebitno. Kako je Martinović zabio zadnji gol, to je za televiziju - reći će Dule u svom stilu.

Zagreb: Slavlje rukometaša Hrvatske nakon pobjede nad Slovenijom i prolaskom u četvrtfinale Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pošast ozljeda napala je našu reprezentaciju i ne pušta je. Cindrić je van terena zbog ozljede, David Mandić je načet igrao pa protiv Slovenije ozlijedio prst, a ima i novih žrtava...

- Mislim da je i Karačić osjetio zadnju ložu. Glavaš ima velikih problema s leđima, Mamić ima temperaturu. Baš nas je lijepo sastavilo, ali drago mi je da dečki nisu odustali. Unatoč ložama, leđima, temperaturu, oni su drugo poluvrijeme izginuli na tom terenu. To je ono što me veseli, za ovaj dres se treba ginuti - rekao je kapetan.

Suigrače je govorom dignuo na poluvremenu...

- Je li to netko rekao? Rekao sam im kako igramo, da imamo dobar rezultat i na kraju jedno veliko hvala jer nisam htio da mi ovo bude zadnja utakmica u hrvatskom dresu. To sam im rekao prije drugog poluvremena, veliko hvala, ima još... Ovdje nisam bitan ja, reprezentacija je ta koja zajedno diše. Svi smo zajedno po cijele dane, takvo zajedništvo, karakter, mentalitet i kad se gubi da se vraćamo u utakmicu, to je ono najbitnije. Ja bih najviše volio da uđemo u borbu za medalje.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Hrvatska - Slovenija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska će u četvrtfinalu u utorak igrati protiv Mađarske, a medalja je sve bliže.

- Imamo kvalitetu, imamo srce i ove predivne navijače. Ne znam bismo li okrenuli da nismo igrali doma, to mora igračima biti jasno jer navijači su nas povukli. Još jednom ta utakmica, 60 minuta da se vratimo u borbe za medalju, to bi bilo predivno. Nadam se da ćemo dosanjati taj san.

Kratko će profeštati veliku pobjedu, a onda kreće odmor i priprema za Mađare. I nažalost, ono što mnogima treba, terapije...

- Opet terapije. Naši fizioterapeuti imaju velikih obaveza, mislim da će dečki cijelu noć biti na terapijama. Meni je žao što ne igramo u 20.30, igramo u 18 sati, dva i pol sata znači puno nakon ovakve utakmice. Što je, tu je, dat ćemo sve da se odmorimo i oporavimo za najbitniju utakmicu na turniru - zaključio je Duvnjak.

Dominik Kuzmanović razbranio se u nastavku i povukao nas do pobjede.

- Nije bilo lagano nakon 5-0, znali smo da nam ova utakmica nosi četvrtfinale. Najveći smo pritisak danas osjetili, ali dobro smo se trgnuli, probudili, Pešine su obrane digle ekipe, onda smo i zabili, polako se dizali, stigli do x-a, onda drugo poluvrijeme na 19-19 velika bitna, mi smo povezali 2-3 gola pa držali prednost zadnjih 10 minuta. Velika potrošnja energije? Je, ali znali smo što nam nosi ova utakmica. Bili smo malo u grču, morali se vaditi, potrošili se, ali sve se dobro završilo i pripremamo se već za utakmicu četvrtfinala.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Hrvatska - Slovenija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Tri bitna gola u trenucima kada se utakmica lomila zabio je Mario Šoštarić.

- Kaotična utakmica, to je moj komentar. Krenuli smo u grču, promašaji, njima je sve ulazilo. Na 0-5 kao da je stao svijet. Mislim da su imali i kontru za 0-6, Kuzmanović je obranio i tada se sve preokrenulo. Kao da smo upalili automobil, dvorana je zaživjela i polako je krenuo. Sjedio sam s Duletom na klupi, rekao sam da će biti OK samo da se približimo. Slovenija je, iako bez šanse, odigrala pošteno, nije nam ništa olakšala, sve smo morali zaslužiti. Drago mi je da i obrana 6-0 i 5-1 dobro izgledaju. Krpamo se, veže nas zajedništvo, šepamo, ne izgledamo najljepše, ali borimo se.

Je li bilo razgovora kao prije Islanda za večerom?

- Bilo je svega. Dule kao najiskusniji prije utakmice i na poluvremenu, pa i na minuti odmora kaže nešto pametno i svi ga saslušamo. Zato je jedan od najvećih. Na poluvremenu je bilo dosta burno, neka detalji ostanu za svlačionicu. Dule je govorio pa prepustio riječ Daguru kad je došao.

Šoštarić igra u Pick Szegedu, koji daje nekoliko reprezentativaca Mađarske.

- Teretni su, teški, obrana jaka i čvrsta sa Siposem, Banhidijem, Szita igra dobar turnir, krila su brza. Palasics, Bartucz brane jako dobro, tu je i Mikler. Banhidi igra i obranu, umara se i nadam se da ćemo to iskoristiti. Izbornik Chema Rodriguez sigurno će pogledati našu utakmicu protiv Egipta, imat će i dan više za pripremu, ali mislim da smo mi kvalitetniji, pogotovo u našoj Areni.