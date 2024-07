Duvnjak: Ovo nije bilo lako za gledati! Bili smo u velikom grču

Hrvatska rukometna reprezentacija u dramatičnoj završnici pobijedila je Japan 30-29. Utakmicu nismo dobro počeli i na poluvremenu je Japan vodio pet razlike. U takvom ritmu su i nastavili, pa je pet minuta nakon početka drugog dijela Hiroki Motoki doveo Japan do šest golova razlike.

Čini se kako su se reprezentativci tek tada probudili i serijom 8-1 vratili u igru. U dramatičnoj završnici Ivan Martinović je prvo promašio šut, a protivnik je imao napad za pobjedu. No, nisu ga iskoristili i ponovno je odgovornost na sebe preuzeo Martinović koji je sa zvukom sirene zabio za pobjedu.

- Jako mi je drago što smo uspjeli pobijediti. Utakmica je bila jako teška, odvojili su se Japanci. Borili smo se do kraja, znali smo, ako ćemo odigrati na visokom nivou obranu, da ćemo ih stići. Uspjeli su se odvojiti na kraju prvog dijela, ali dobro smo krenuli u drugo poluvrijeme, vratili smo se i uspjeli pobijediti. Uvijek je otvaranje turnira teško, probili smo led i dalje će biti lakše - rekao je Lovro Mihić.

Prva utakmica uvijek je najteža, tvrdi srednji vanjski Luka Cindrić.

- Očekivana utakmica. Prva utakmica uvijek donosi dodatnu nervozu. Japanci su ekipa koja je nezgodna, ali skupili smo glave i na poluvremenu se dogovorili što ćemo igrati. Rekao bih da je najbolje prošlo s obzirom na situaciju. Lako smo mogli odustati prilikom zaostatka, ali mislim da smo sazrijeli kao ekipa i to smo pokazali - kazao je.

Pariz: Olimpijske igre 2024., rukomet, grupna faza natjecanje, grupa A, Hrvatska - Japan | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Komentirao je i sljedećeg protivnika Hrvatske, Sloveniju.

- Slovenci su prvu utakmicu izgubili, igrali su tvrdo, jako su nezgodna reprezentacija - kazao je Cindrić.

Od rukometaša smo već naviknuli da nikada ne ide lagano i da su nam živci uvijek "na rubu," a svjestan je toga i kapetan Domagoj Duvnjak.

- Vjerujem da nije bilo lako gledati, tipična prva utakmica. Nismo se snašli na njihovu brzinu u prvom poluvremenu. U drugom dijelu smo to preokrenuli. Pojavili smo se na terenu. Gubili smo pet razlike, na kraju spretno i sretno pobijedili. Jedna dobra opomena, ovo su Olimpijske igre i svaki protivnik je težak. Uvijek se mora baciti na glavu. Danas smo lako mogli izgubiti mogli pa dobiti sljedećih pet. Sretni smo, probili smo led i nadam se da smo dobro ušli u turnir - tvrdi Duvnjak.

Odlučujući gol zabio je Martinović, a kapetan ga nije propustio pohvaliti.

- Velika pohvala za Ivana Martinovića, napad prije je imao šansu i nije zabio, ali uzeo je stvar u svoje ruke zadnjih deset sekundi, to rade samo vrhunski i pravi igrači. Pogodio je i on je to jednostavno zaslužio..

Pariz: Olimpijske igre 2024., rukomet, grupna faza natjecanje, grupa A, Hrvatska - Japan | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Definitivno je puno kad gubiš 5-6 razlike, sigurno je da smo bili u grču, svima je prva utakmica na Igrama grč. Mislim da su sad probili led. Što se tiče crnih minuta, bitno je da to ne ode u 10-15 minuta, da to smanjimo na minimum i onda imamo šanse protiv svakog - kazao je Duvnjak i istaknuo kako su malo gledali budućeg protivnika Slovence.

- Odlična, odlična reprezentacija, odlični dečki, fenomenalni sportaši. Pred njima je budućnost. Ovakva utakmica će im puno značiti u karijeri. Ja guštam s njima. Neću govoriti o medalji, ali nadam se da će uživati na prvim Olimpijskim igrama i da će skupiti iskustva za karijeru koje će im sigurno trebati. - zaključio je Duvnjak.