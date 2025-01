Duvnjak skoro zaplakao kada je stiglo pitanje o odlasku: Srce mi je odmah počelo jače udarati...

Hrvatska rukometna reprezentacija u srijedu igra prvu utakmicu Svjetskog prvenstva kojem je domaćin uz Dansku i Norvešku. Prvi suparnik nam je reprezentacija Bahreina, a utakmica u zagrebačkoj Areni je na rasporedu u 20:30 sati.

Pokretanje videa... 04:02 Sigurdsson: Mandić je otpao. Duvnjak: Bit će mi teško kada zadnji put čujem Lijepu našu... | Video: 24sata/pixsell

Hrvatsku će kao i svih ovih godina s kapetanskom vrpcom oko ruke voditi Domagoj Duvnjak (36). A bit će mu to i posljednje prvenstvo u svetom dresu.

Duvnjak je u razgovoru za RTL u rubrici "Izvan terena" govorio o životu s obitelji, Kielu, reprezentaciji, ali i nadolazećem SP-u.

- Stignem li se odmoriti i naspavati uz troje djece? Ne, hahaha. Prije je bilo spavanje, ja sam znao do 11 bez problema od umora, putovanja, utakmica i treninga. Sad je to nemoguće. Ali ovo je puno ljepše. Supruga i ja nemamo pomoć, Lucija to herojski... Troje djece nije lako, pogotovo kada mene nema. A često me nema. Ne mogu riječima opisati koliko meni to kao sportašu znači. Oni su meni sve i bez njih ne bih uspio ovako u sportu.

Susret Španjolske i Hrvatske na Olimpijskim igrama u Parizu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Vođa s iskustvom

Hrvatski kapetan već je gotovo dva desetljeća u rukometu.

- Rođeni vođa? Mislim da to dolazi s iskustvom. Ja sam dugo ovdje i najstariji u Kielu. Obožavam biti u toj ulozi.

Tko je Domagoj Duvnjak?

- Obiteljski čovjek koji uživa sa svojom obitelji i troje djece. Mislim da nisam na terenu i van terena isti. Na terenu je to puno srčanije i agresivnije, van terena je to... Polako, pomalo.

Posljednje prvenstvo s Hrvatskom

Na što ste najviše ponosni?

- Najviše sam ponosan na svoju obitelj, a u sportu... Nadam se da ću na Svjetsko prvenstvo biti najponosniji.

Prvi gol dao je na SP-u 2007. u Njemačkoj, ukupno je osvojio osam odličja. Četiri bronce, četiri srebra, ali nedostaje zlato.

- Lijepa priča da se zaokruži. Igramo doma, ja se nadam da će doći rezultat. Ako i ne dođe, mogu biti ponosan na sve što sam dao hrvatskoj reprezentaciji. Sigurno će biti teško otići, kada se bude znalo da je zadnja utakmica neće mi biti lako. Ali to čeka svakog igrača, tako i mene. Svi stariji igrači su to prošli... Evo, malo mi je srce počelo jače udarati. Promijeni temu... - zaključio je Duvnjak uz smijeh, ali i emotivnu reakciju.

Susret Hrvatske i Belgije u kvalifikacijama za Europsko rukometno prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Domagoj je debi u seniorskoj reprezentaciji Hrvatske imao uoči Europskog prvenstva u Švicarskoj 2006. godine, međutim, nije tada putovao na natjecanje te mu je prvi veliki nastup bio na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj 2007. godine. Od tada je bio glavna uzdanica hrvatskih rukometaša, veliki vođa i još veći čovjek. Njegovim odlaskom završit će jedna era hrvatskog rukometa...