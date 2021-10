Hrvatska reprezentacija u četvrtak putuje za Larnacu gdje ih očekuje prva utakmica u ovom ciklusu protiv Cipra koju će igrati u petak, 8. listopada, s početkom u 20 sati i 45 minuta. U najavi spomenutog susreta pred novinare su izašli Marko Livaja i Borna Sosa.

Podsjetimo, osim utakmice s Ciprom, 'vatreni' igraju i protiv Slovačke u Osijeku 11. listopada.

- Sve je super nakon tri pobjede, jako blizu smo Svjetskoga. Imamo još dvije utakmice ovaj ciklus koje sigurno neće biti lake, ali su lakše uz Luku koji se vratio. Favoriti smo, ali sigurno da to trebamo potvrditi na terenu - započeo je Marko Livaja.

Bio je u reprezentaciji i prije tri godine, ali tad nije bio takva karika u reprezentaciji kakva je danas.

- Moje je da igram, a na izborniku je da me zove ako misli na mene. To je bio težak period iza Svjetskog prvenstva, mislim da smo tad bili jako loši kad smo izgubili od Španjolske 6-0 i od Portugala, bili smo u nekom lošem periodu

U jednom intervjuu pohvalio ga je Bruno Petković, napadač Dinama koji ovaj put nije na popisu reprezentacije.

- Brunu znam dosta godina, igrao je s mojim bratom u Cataniji i imam dobro mišljenje o njemu. Ima dosta kvaliteta, nije bio u nekoj formi, ali sigurno će pokazati da zaslužuje biti u reprezentaciji.

Kao što je spomenuto, 'vatrenima' slijede utakmice protiv Cipra i Slovačke, a prva je ona protiv Ciprana u gostima.

- Danas više nigdje nema lagane reprezentacije, pratio sam ih još kad sam bio u Grčkoj. Igraju defenzivno i imaju par kvalitetnih pojedinaca, ali ako budemo pravi naša pobjeda ne bi trebala doći u pitanje. Moramo biti strpljivi, vjerojatno će nas čekati s petoricom u obrani, ali smatram da imamo dovoljno iskusne igrače i da neće biti nikakvih problema.

Osvrnuo se Livaja malo i na Hajduk, ali nije htio dugo o tome.

- Imamo kvalitetne igrače u Hajduku, a normalno da je reprezentacija na višem levelu. Mislim da u Splitu ima kvalitetnih igrača iako ove godine ne igramo jako dobro, ali o tome nećemo sad pričati ovdje za reprezentaciju. Ako nam se poklope neki rezultati, možemo se kvalificirati na SP i prije zadnje utakmice u Splitu, ali bit ćemo pametniji nakon ove dvije utakmice.

Izbornik Dalić za ovaj ciklus nije pozvao 'klasičnog napadača', već će se na tom mjestu nadopunjavati Andrej Kramarić i Marko Livaja, kao što je to bio slučaj u prošlom ciklusu.

- Andrej je sigurno kvalitetan igrač i nije se teško razumjeti s njime. Na Poljudu smo dobro odigrali, ali ovo je drugačija utakmica. Izbornik priča s nama, dao je već neke smjernice meni i Andreju, ali vidjet ćemo tko će igrati na Cipru.

Mnogo se zadnjih dana spominje i situacija sa sucem Ivanom Bebekom nakon što je u javnost došla glasovna poruka koju je poslao prijatelju nakon utakmice Hajduk - Lokomotiva (1-0).

- Ne ulazim u te stvari, iskreno nisam niti slušao što je govorio. Imali smo konflikt oko penala, tu smo završili. Sva sreća pobijedili smo 1-0, mislim da se nakon toga sve trebalo završiti, svi otići svojim kućama i to je to.

Nako povratka u Split, Marko je ponovno došao i među 'vatrene', a u svom je gradu postao svojevrsna ikona.

- Sigurno je najljepše razdoblje, ali tek sam na početku puta. Dobro se nosim, to je sve dio toga kad igraš nogomet, moraš se znati nositi s pritiskom. Sve je to lijepo

Borna Sosa sad je već standardan izbor na poziciji lijevog beka, a sad će imati priliku zaigrati i s Lukom Modrićem. Pa je li malo pripazio da na treningu ne uđe prejako u kapetana?

- Luka na svu sreću igra na suprotno strani od mene, a sad nisam morao pazit na njega jer smo igrali zajedno. Naravno da bih pazio na njega jer znamo koliko nam je bitan Luka. Na treningu se i dalje ide do kraja uz taj mali oprez, sve ostalo je kako bi trebalo biti.

S Josipom Brekalom je kum i dobar prijatelj, a obojica su u jako dobroj formi te bi mogli zajedno zaigrati u početnom sastavu.

- Nadam se jer smo igrali zajedno jako dugo. Praktički od šeste do dvadesete godine, najbolji prijatelji smo i kumovi te bi to bilo ostvarenje sna da zajedno zaigramo za A reprezentaciju u prvom sastavu. Ali mislim da je vrijeme na našoj strani i da moramo biti strpljivi te da je to neizbježno ako nastavimo dobro igrati u klubu i reprezentaciji.

I prošli je ciklus bio dosta težak, ali je jako dobro prošao. No, u ovom se igra utakmica manje.

- Po težini mislim da je razlika jedino što je tada bila jedna utakmica više. I tada smo znali da je bitno pobijediti i osvojiti što više bodova u te tri utakmice jer smo igrali protiv direktnih konkurenata, a sad igramo zeznute utakmice protiv Cipra na Cipru i protiv Slovačke. Cilj je pobijediti obje utakmice i što se više približiti Svjetskom prvenstvu, a ako ćemo biti kakvi smo bili, mislim da to neće biti problem - objasnio je Sosa pa se još osvrnuo na prošli ciklus:

- U nekim utakmicama je i golman dosta doprinio, ali to je tako kad nešto želiš. U te tri utakmice smo dali sve od sebe da primimo što manje golova, a zalaganje nakon izgubljene lopte i povratak nazad bio je na maksimalno visokoj razini. A kad se tako igra se pokope i neke ostale stvari, bitan je i pristup jer ako daš sve od sebe, onda ti se i negdje vrati-

U obrani sad imamo dosta bundesligaša - Gvardiola, Sosu, Stanišića, Pongračića, a ispred njih su tu Jakić i Kramarić.

- Dugo se nije poklopilo da je toliko igrača iz Bundeslige u obrani. Znam obojicu, pratim ih i mislim da igraju na visokoj razini. Možda je Stanišiću malo teže jer ipak igra u Bayernu, ali iskoristi svaku priliku. Za Joška već znamo da je fantastičan igrač koji se sad ustabilio u Leipzigu na poziciji lijevog stopera. Veselim se igrati s njim ako ćemo igrati zajedno jer smo igrali skupa u mladoj reprezentaciji - objasnio je Borna pa nastavio:

- U Bundesligi su malo promijenili način razmišljanja te je puno klubova krenulo razvijati mlađe igrače te kupovati mlade igrače iz inozemstva kao što je bio slučaj sa mnom i Joškom. Mi smo i prije imali kvalitetne igrače koji su mogli igrati Bundesligu, ali mentalni sklop nije bio takav, no to se promijenilo i mislim da je pozitivna stvar za nas koji igramo tamo već tako mladi

- Kad uopće zamisliš u glavi da bi mogao igrati na Svjetskom prvenstvu, to je nešto o čemu razmišljaš oduvijek. Otkad sam mali, kad nešto napravim, pjevam pjesmu da sam prvak svijeta od Freddieja Mercuryja i mislim da će bit spektakularno svjetsko prvenstvo jer je potencijalno zadnje Cristianu Ronaldu, Leu Messiju i Luki Modriću. Jako se veselim tome

- Najbitnije je u toj utakmici uzeti tri boda i ići na Slovačku s vjetrom u leđa. Već smo prvu utakmicu vidjeli da neće biti lagano, već da je to protivnik koji se zna braniti i iza stoj u čvrstom bloku te im je jedina zadaća u utakmici da ne prime gol. Na nama je da to pokušamo razbiti i zabiti gol, a mislim da imamo puno kvalitete da to napravimo. Ako sve damo individualno, ali i kao momčad, trebali bi dobiti tu utakmicu