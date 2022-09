Dva zlata, dvije bronce i jedno srebro za hrvatski taekwondo

Hrvatski taekwondoaši su prvog dana Europskog prvenstva za mlađe seniore (U21) koje se održava u Tirani osvojili dvije zlatne, jednu srebrnu i dvije brončane medalje.

Zlato su Hrvatskoj donijele Nika Karabatić i Mila Mastelić iz TK Marjana. Karabatić je slavila u kategoriji do 53 kg, dok je Mastelić bila najbolja u kategoriji do 73 kg. Srebro je osvojila Nikolina Mesić iz TK Jastreb koja je u kategoriji do 73 kg izgubila od Mastelić. Brončanu medalju su osvojile Ivana Duvančić (TK Marjan) u kategoriji do 53 kg i Nika Klepac iz TK Medvedgrada u kategoriji do 73 kg.

Prvog dana EP-a u Tirani od hrvatskih taekwondoaša su nastupili još Helena Dujmić (TK Jastreb) Lena Dinković (TK Medvedgrad) Petra Šavija (TK Marjan) i Vito Krpan (TK Metalac).

Drugog dana europskog prvenstva hrvatske boje će braniti Nika Kozlica (TK Marjan, -57kg), Lea Špehar (TK Jastreb, -57kg), Nika Petanjek (TK Metalac, +73kg) i Ante Kovač (TK Marjan,-74kg).

Europsko prvenstvo u taekwondou za mlađe seniore (U21) održava se u Tirani, Albanija od 27. do 30.rujna i okuplja 431 mlađih seniora i seniorki.

