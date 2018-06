Dvadeset godina smo čekali: Ova Hrvatska ima srce i muda

Zlatko Dalić krenuo je kao niti jedan izbornik prije njega - s četiri napadača! Prelomio je naš izbornik i odlučio Ćorluku ostaviti na klupi, a od prve minute krenuti s Kramarićem. I to je izgledalo vrlo dobro. Brzi Senegalci, koji su pretrčavali Ćorluku na velikom prostoru u Osijeku, bio je Daliću dovoljan signal da počne s Vidom i Lovrenom.

U prvom poluvremenu gledali smo Hrvatsku kakvu svi želimo. Napadačku, hrabru, ratničku. Samo je nedostajao gol... A onda je konačno i on sjevnuo. Dobro, imali smo malo sreće, ali bez nje ne trebate niti dolaziti na velika natjecanja. Jer ako vam sreća nije saveznik, možete zaboraviti na bilo kakav uspjeh. Sjetite se samo osmine finala Eura u Francuskoj protiv Portugala i Perišićeve stative nekoliko trenutaka prije no što smo primili gol... Tada nam je sreća okrenula leđa.

U Kaliningradu nam se sve vratilo pa smo, i to se događa, vodili Nigeriju 2-0 iako smo imali samo jedan udarac u okvir gola. I taj jedan bio je Modrićev iz penala.

Posebna priča bili su naši navijači koji su 90 minuta igrali s Modrićem i društvom. Orilo se stadionom u Kaliningradu "Večeras je naša fešta", dok je Nigerija tražila izlaz iz hrvatskog labirinta. A nije ga bilo. Modrić i Rakitić vjerojatno su najbolji svjetski par zadnjih veznih, s tendencijom igre prema naprijed. A ispred njih Dalić je stavio četiri napadača. Rebić i Perišić mijenjali su strane i izluđivali Nigerijce, Mandžukić spuštao povratne lopte...

Bilo je to odličnih 45 minuta, no početkom drugog dijela, to se mora priznati, malo smo ipak pali. Nigerija je krenula odlučnije, pokušavali su nešto s bokova, no Vida i Lovren odigrali su odličnu utakmicu. Upravo je taj obrambeni tandem i najzaslužniji što smo otišli u Rusiju jer su u dvije kvalifikacijske utakmice protiv Grčke odlično dirigirali obranom. Tako je bilo i u Rusiji, na njihovu igru zaista nitko ne bi trebao naći zamjerku. No što s Ćorlukom? Ništa, mijenjati nešto nakon 2-0 pobjede na otvaranju bilo bi potpuno blesavo. Svjestan je toga i Ćorluka, koji bi se teško nosio s argentinskim brzancima.

Dvadeset godina, još tamo od 14. lipnja 1998. i Jamajke, nismo pobijedili prvu utakmicu Svjetskog prvenstva. To prokletstvo smo srušili. Nikad Nigerija na velikim natjecanjima nije izgubila od europske momčadi. Ruska večer i to je promijenila. I da, nikad od te 1998. nismo prošli skupinu. Ova Hrvatska, u to vjerujemo, može srušiti i taj maler.

Stadion u Kaliningradu, vjerujte nam na riječ, tresao se kao klackalica, dok su hrvatski navijači skakali pjevajući "Moju domovinu". Rusi su se opredjelili za Nigeriju, pa su skandirali "Nigerija, Nigerija". No brzo su utihnuli.

Poklonjenom konju ne gleda se u zube, gol Eteba omogućio nam je da lakše dišemo, da u drugo kolo s Argentinom uđemo kao vodeća momčad skupine. No, ajmo biti realni, protiv Gaučosa trebat će nam igra kao iz prvog dijela, nikako kao početkom drugog. Jer, Messi i Aguero stari su lisci koji će svaki kiks iskoristiti...

