Dvije strane Biukova transfera: Jakobušićeva priča pala u vodu, Stipe nestaje s karte nogometa?

Fiorentina, Bordeaux, Getafe, Augsburg, Strasbourg. Te je klubove spomenuo menadžer Stipe Biuka (20) Dženis Mujičić u razgovoru za portal Firenze Viola u petak ujutro. Desetak sati poslije stigla je šokantna objava: Stipe je otišao u Los Angeles FC.

Momak od 20 godina, jedan od najperspektivnijih igrača u Hajdukovoj školi, mladi hrvatski reprezentativac, ali i napadač koji je u 66 nastupa za "bile" zabio svega šest golova, od čega ove sezone samo dva.

POGLEDAJTE VIDEO: Perišić na dočeku u Splitu

- Često čujem pitanje koliko Hajduku treba godišnje prodaja. Pokazali smo da ne treba ništa - govorio je predsjednik kluba Lukša Jakobušić na skupštini 19. prosinca, a onda je četiri dana poslije pristao na otkup ugovora Marina Ljubičića, za što je austrijski LASK platio 2,4 milijuna eura.

Tjedan dana poslije otišao je i Biuk za šest milijuna eura uz moguća dva kroz bonuse, dok je Hajduk godinu završio s 12,9 milijuna kuna minusa. Pa će novcem od transfera dvojice supertalentiranih igrača pokrpati proračunsku rupu, kao i onim od poskupljenja godišnjeg članstva za 33 posto (sa 100 kuna na 20 eura).

Kratkoročno, Hajduk je izvrsno unovčio Biuka. Veću je odštetu ispregovarao samo za Nikolu Kalinića u Blackburn (sedam milijuna) i Nikolu Vlašića u Everton (10,8 milijuna), ali odlazak dvojice 20-godišnjaka iz momčadi koja ima sedam igrača starijih od 30 godina teško će dobro sjesti navijačima. A i kakvu je poruku poslao tržištu kad takvu dvojicu dragulja prodaje u Austriju i Ameriku?

Klupska je strategija, podsjetimo, nešto drugačija. Prosjek godina prve momčadi trebao bi biti između 24 i 26 godina, a sad je bliže gornjoj granici (25,6).

- Ne znam koja je sad razlika između Dambrauskasa i Karoglana. Kako su rekli da su Dambrauskasa smijenili jer nije forsirao mlade igrače, a sad igra samo jedan mladi igrač, Biuk, koji u većini važnijih utakmica i derbijima nije siguran starter, nego uvijek igraju oni koji su defenzivno discipliniraniji. Slažem se s Igorom Štimcem koji je rekao da Hajduk ima iskusnu, a ne mladu momčad - rekao je nedavno Tomislav Ivković.

S druge strane, pitanje je koliko je to dobar posao za Biuka koji bi mogao nestati s nogometne mape prije Europskog prvenstva do 21 godine u zemlji u kojoj nogomet nije ni izbliza popularan kao američki nogomet, košarka, hokej pa i bejzbol. Gledajući s osobne strane, pak, profitirat će i on i obitelj i riješiti si egzistenciju. Je li u Stipe Biuk dobro odlučio?

