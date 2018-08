Dvominutni video Pogbe tjera vas da se ponudite Mourinhu...

Manchester United u drugom kolu izgubio je na gostovanju kod Brightona 3-2. Bila je to još jedna tužna predstava Paula Pogbe, koji je sve više na udaru kritičara.

Zasluženo, plaćen je 100 milijuna eura, a igra katastrofalno.

Nakon što je Paul Scholes rekao kako Pogba nije vođa kakvog su u Unitedu tražili, a igračev menadžer Mino Raiola odgovorio mu da on ne bi prepoznao vođu ni da sir Winston Churchill stoji ispred njega, jedan navijač Manjchester Uniteda odlučio je napraviti dvominutni video Pogbine predstave protiv Brightona.

Video od kojeg je autor rekao da mu krvare oči, gotovo da vas tjera, koje god dobi bili, da kontaktirate Mourinha i pitate ga:

- Šjor Jose, mogu ja malo probat ovo?

Evo i dvominutnog antinogometa:

Paul Pogba's performance against Brighton is even better with Benny Hill music. pic.twitter.com/7Iu6Gws5r0