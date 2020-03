Dvorneković: Zabio sam kumu, pitao me pa zašto baš njemu!?

Gorica je još u petak stigla do prve proljetne pobjede, nogometaši Valdasa Dambrauskasa su se bez većih problema (3-0) obračunali s Istrom. Promjena trenera očito je u Velikoj Gorici donijela pozitivan šok, Goričani u prve četiri proljetne utakmice (Osijek, Dinamo, Rijeka i Hajduk) nisu postigli niti jedan gol. Junak u pobjedi nad Puljanima bio je Matija Dvorneković (31), strijelac prvog pogotka na utakmici.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Uh, bila nam je ovo baš važna pobjeda, konačno smo se probudili. Iskreno, nikoga od nas nije bilo bitno za rezultat, pa niti za dojam, samo je bila bitna pobjeda - poručio je Matija Dvorneković, pa nastavio:

- Rekao bih da smo vrlo brzo 'kliknuli' s novim trenerom, on je s nama odradio tek tri treninga prije Istre, a izgledali smo sasvim pristojno. Novi trener donio je i drugačiji pristup nogometa, sada više kontroliramo posjed lopte, dok smo pod vodstvom Sergeja Jakirovića igrali okomitiji i direktniji nogomet.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Za vas je ovo bila 'posebna utakmica', na klupi Puljana ipak sjedi vaš dobar prijatelj Ivan Prelec...

- Haha, pa mi smo i kumovi. Točnije, moja supruga i ja smo bili kumovi na njegovom vjenčanju. Veliki smo prijatelji, znamo se dugi niz godina, ali u nogometu nema prijateljstva. Na neki način mi je i malo žao što sam baš njemu zabio gol, ali opet napravio bih to opet, haha.

Matija Dvorneković je nastavio...

- Malo smo i popričali poslije utakmice, naravno da me odmah upitao 'pa kud si baš meni morao zabiti gol?'. Nasmijali smo se, svatko je otišao svojim putem. Mislim kako Ivan Prelec radi odlične stvari na klupi Istre, odličan je trener, želim mu svu sreću do kraja sezone. No, niti sljedeći put kada ćemo se naći na suprotnim stranama, neće biti popusta.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Mnogi su poslije odlaska Sergeja Jakirovića prognozirali 'raspad' Gorice, kakvo je vaše mišljenje na tu temu?

- Vjerujem da je Gorica preozbiljan i prestabilan klub, da bi jedna trenerska promjena urušila čitav sustav. Predsjednik Nenad Črnko stigao je na čelo Gorice još 2009. godine, klub od tada svakodnevno raste, a što je najvažnije ne preskače nikakve stepenice. Gorica je danas ozbiljan klub, Europa nam još jednom ne bježi previše, nemam nikakvog straha da će se Gorica početi raspadati - mirno je završio Matija Dvorneković.