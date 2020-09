Jer \"svako ozlje\u0111ivanje igra\u010da, gledatelja i slu\u017ebenog osoblja izvan igre\", prema pravilima tenisa, zna\u010di diskvalifikaciju.

\u010cini se kako je tu upravo tanka nit koja razlikuje ova dva slu\u010daja. Bedene je pogodio kamermana u lakat i on je odmah rekao da je u redu, da mu nije ni\u0161ta i mogao je nastaviti raditi, dok je \u0110okovi\u0107 sutkinju pogodio u vrat. Ostala je bez zraka, pozlilo joj je i nije mogla nastaviti suditi.

Slovenac nije ozlijedio kamermana, Srbin jest sutkinju i njegovo opravdanje supervizoru kako ona ne\u0107e morati u bolnicu zbog toga ba\u0161 i nije ne\u0161to s \u010dim bi se trebao braniti. Ali je ovo situacija koja svakako daje jo\u0161 malo ulja na vatru raspravama je li ovo bio prestrog potez. Sa stajali\u0161ta teniskih pravila nema sumnje: \u0110okovi\u0107 je opravdano izba\u010den.

Dvostruka mjerila? Slovenac je prije dva tjedna dobio opomenu

Tanka je linija između opomene i diskvalifikacije u tenisu. Lako se to može vidjeti kad usporedite Đokovićev incident s onim Aljaža Bedenea u Cincinnatiju, gdje je lopticom pogodio kamermana

<p>Treće kolo Mastersa u Cincinnatiju, 25. kolovoza ove godine. Slovenac s britanskom putovnicom <strong>Aljaž Bedene</strong> (31) igrao je meč trećeg kola protiv Rusa <strong>Daniila Medvedjeva</strong> (24) i izgubio živce nakon što je poslao jednu loptu u mrežu.</p><p>Skupljač loptica dao mu je jednu kako bi se pripremio za idući servis, a on ju je napucao na tribinu na kojoj je bio jedan, jedini čovjek.</p><p>I da, pogodio ga je.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Đoković trenira u Zadru</strong></p><p>Bedene je napucao kamermana koji se nalazio tik uz teren i krenuo se ispričavati. Glavni sudac došao je do njega, a on mu je odgovorio da je u redu. No svejedno je sudac pozvao supervizora kako bi vidio je li to za diskvalifikaciju.</p><p>- Jeste li dobro? Što se dogodilo?</p><p>- Da. Htio je pogoditi ogradu i pogodio me.</p><p>- Nema nikakvih ozljeda?</p><p>- Ne, ne, bilo je to slučajno.</p><p>Supervizor je odlučio kako je primjerena kazna za Bedenea opomena, a ne diskvalifikacija. Zanimljivo je pogledati tu situaciju u svjetlu nedjeljnog izbacivanja najboljega svjetskog tenisača Novaka Đokovića s US Opena nakon što je lopticom, također nenamjerno, pogodio sutkinju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Jer "svako ozljeđivanje igrača, gledatelja i službenog osoblja izvan igre", prema pravilima tenisa, znači diskvalifikaciju.</p><p>Čini se kako je tu upravo tanka nit koja razlikuje ova dva slučaja. Bedene je pogodio kamermana u lakat i on je odmah rekao da je u redu, da mu nije ništa i mogao je nastaviti raditi, dok je Đoković sutkinju pogodio u vrat. Ostala je bez zraka, pozlilo joj je i nije mogla nastaviti suditi.</p><p>Slovenac nije ozlijedio kamermana, Srbin jest sutkinju i njegovo opravdanje supervizoru kako ona neće morati u bolnicu zbog toga baš i nije nešto s čim bi se trebao braniti. Ali je ovo situacija koja svakako daje još malo ulja na vatru raspravama je li ovo bio prestrog potez. Sa stajališta teniskih pravila nema sumnje: Đoković je opravdano izbačen.</p>