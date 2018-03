Dybala i Icardi ne idu na SP?! Sampaoli: Možda ima i boljih...

U petak će se na Etihadu, stadionu Manchester Cityja, odigrati prava nogometna poslastica između reprezentacija Argentine i Italije.

Argentina nastavlja svoje pripreme za svjetsko prvenstvo, dok Italija polako gradi novu generaciju nakon što se nisu uspjeli kvalificirati za Svjetsko prvenstvo po prvi put još od 1958. godine.

Obje ekipe su pune zvijezda, ali i Jorge Sampaoli i Luigi di Biagio odlučili su sa svojeg popisa izostaviti neke od vrhunskih igrača.

Na jednoj strani su tu Juventus Paulo Dybala i Interov Mauro Icardi, a na drugoj strani je Mario Balotelli koji ima odličnu sezonu u dresu francuskog prvoligaša Nice.

Odluka o izostavljanju Balotellija iznenadila je izbornika Argentine koji je rekao kako bi rado vidio napadača Italije u svom timu.

- Volio bih imati Maria Balotellija u svojoj ekipi. Govorimo o sjajnom igraču s vrlo dobrim sposobnostima i željom za igrom. To su razlozi zbog kojih ga iznimno cijenim.

Iako je Sampaolija začudila odluka o izostavljanju Balotellija, mnoge zaljubljenike u nogomet je začudila njegova odluka o izostavljanju dvojice vrhunskih igrača koji su trenutno glavne zvijezde svojih ekipa, ali prema njegovom mišljenju oni se nisu dovoljno dobro uklopili u stil igre reprezentacije.

- Mislili smo da će Dybala biti jedan od najboljih u našoj reprezentaciji, ali kako je vrijeme prolazilo on se nije baš najbolje uklopio u naš stil igre. Juventusu je sam donijeo jako puno uspjeha i zato je stvorio veliko ime u svijetu nogometa, ali mi ne razumijemo na kojoj poziciji bi se on najbolje snašao, a niti on se ne može naviknuti na naš stil igre koji je potpuno drugačiji od onoga u Juventusu. Moramo vidjeti postoje li bolji igrači od njega ili je on najbolja opcija za Svjetsko prvenstvo- izjavio je Sampaoli o izostavljanju Dybale, te se osvrnuo na situaciju oko Icardija:

- Icardijev slučaj je vrlo sličan Dybalinom. Također se ne može naviknuti na stil igre kakav se igra ovdje, a koji je potpuno drugačiji od onog na kakav je on naviknut u Interu. On postiže po četiri gola na utakmicama, svakog vikenda pokazuje tko je i kakav je igrač. Gledat ćemo ga svaki put kad smo u mogućnosti, ali nema više puno vremena da se prilagodi našem stilu. Ne otpisujem ga još uvijek za Svjetsko prvenstvo, on je igrač zbog kojeg sam ponosan što je Argentinac, ali moramo se fokusirati na pokazanu igru u dresu reprezentacije te odlučiti za najbolji izbor - zaključio je Sampaoli.