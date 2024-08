Džekin PR menadžer tvrdi: Priča se pustila u javnost da pomogne Hajduku i skrene pozornost...

Jasmin Ligata, prijatelj i PR menadžer Edina Džeke (38), gostovao je u Denis Podcastu kod Denisa Draganovića, kojemu je otkrio pozadinu priče o prelasku reprezentativca Bosne i Hercegovine u Hajduk. Podsjetimo, ovog ljeta intenzivno se pričalo kako bi Džeko mogao preseliti u Split. Spominjali su se loši odnosi s novim trenerom Fenerbahčea Joseom Mourinhom, koji su sezali još iz vremena kada je dvojac bio u talijanskoj Romi. U turski klub stizali su napadači koji bi ga mogli zamijeniti, ali u konačnici do transfera nije došlo. Kako iza priče nije bilo konkretnog kontakta, sada je potvrdio i Ligata.

Pokretanje videa... 00:36 Torcida pozdravlja Džeku | Video: Tomislav Gabelić/24sata

- Nisu bili pregovori. Bio je neki stidljivi kontakt i tu je odmah rečeno... Imam osjećaj da se ta priča pustila kako bi se olakšalo Hajduku, da se malo dizala cijena, pozornost, da bi se što više pričalo, da bude neki hype, dolazi ovaj, dolazi onaj…

- Ali evo, sad kad gledamo iz ove perspektive što se sve događa u Hajduku... Ne bi za Edina bilo najbolje da je stvarno otišao u Hajduk, stvarno ne bi bilo, ali tu nije ni bilo ozbiljnih pregovora. Bilo je priča, ali s Edinove strane nikad nije bilo. Možda je bilo malo loženja, romantičnih priča u glavi da bi bilo lijepo otići u Split, ali ako si čitao tekstove, svi su bili naslonjeni na totalno nebitne činjenice. Recimo, u jednom tekstu se pisalo da mu je kuća bliže Sarajevu ako ide iz Splita. Nije. Iz Splita nema aviona za Sarajevo i treba mu tri-četiri sata do Sarajeva autom, a iz Istanbula mu treba sat i pol – dodao je Ligata.

Restoran Edina Džeke u Dubrovniku bio je samo jedna od poveznica zbog koje su navijači nagađali da bi mogao doći u Hajduk. Tu je i "tajni agent" Hajduka, Senijad Ibričić, kum napadača i legenda "bijelih" koji ga je nagovarao na dolazak. Društvenim mrežama kružile su snimke kako dvojac odmara na moru i pjeva hajdučke pjesme.

- Pa kaže, bliži su mu poslovi... Pa ne radi Edin na nabavci hrane, on ima svoj restoran. Pa onda kao, ljepše mu je živjeti dolje, navijači su ovakvi... To su sve neke stvari koje su postale smiješne. Kao Mourinho ga ne želi, ljut je Mourinho na njega. I onda dođe prva prijateljska utakmica, Mourinho ga stavi od prve minute, Edin da gol i bude kapetan, ali i dalje ljudi kao da to ne vide. Mourinho je takav čovjek da, ako mu se netko zamjeri, on ga prekriži, da se ne znam kako zove taj igrač. Zašto bi otišao u Hajduk? Dolazi ti Mourinho, stari trenerski vuk, želite osvojiti titulu, u sjajnom si fizičkom stanju. S druge strane, Gennaro Gattuso se tek uči trenerskom poslu, Hajduk je nestabilna sredina... Šanse za to bile su manje od 0,01% – zaključio je Ligata.

