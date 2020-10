-\u00a0Edin je svaki put do sada bio sa mnom tijekom poroda, tako je bilo i ovog puta, \u0161to mi, naravno, mnogo zna\u010di.\u00a0Edin je odabrao ime Dalia. Zanimljivo je da desetak dana prije poro\u0111aja nismo znali koje ime da joj damo. Dodu\u0161e, imala sam ja nekoliko u opticaju, ali se Edinu nije svi\u0111alo nijedno koje sam izabrala, me\u0111utim, kada mi je predlo\u017eio da bi volio da se na\u0161a k\u0107erka zove Dalia, odmah sam pristala - rekla je Amra D\u017eeko u intervjuu za Azra.ba pa nastavila:

<p><strong>Obitelj Džeko</strong> već pet godina živi u<strong> Rimu</strong> i apsolutno uživa. Napadač iz BiH je 2015. došao na posudbu iz Manchester Cityja, u međuvremenu je Roma otkupila njegov ugovor i stekao je status božanstva na kultnom Olimpicu i dobio kapetansku vrpcu. Odigrao je ukupno 224 utakmice i zabio čak 106 golova.</p><p>Postao je ikona kluba zahvaljujući svojim igrama i izdanjima kojima je prije dvije sezone klub odveo do polufinala Lige prvaka, a ona uzvratna utakmica protiv Barcelone se i danas spominje. </p><p>Edinu Džeki (34) sjajno ide i na privatnom planu. Prije mjesec dana supruga Amra je na svijet donijela njihovo četvrto dijete, kćerkicu Daliju. Sofija, Una i Dani tako su dobili sestru, ali Amra i Edin ne misle stati. Razmišljaju i o petom djetetu.</p><p>- Edin je svaki put do sada bio sa mnom tijekom poroda, tako je bilo i ovog puta, što mi, naravno, mnogo znači. Edin je odabrao ime Dalia. Zanimljivo je da desetak dana prije porođaja nismo znali koje ime da joj damo. Doduše, imala sam ja nekoliko u opticaju, ali se Edinu nije sviđalo nijedno koje sam izabrala, međutim, kada mi je predložio da bi volio da se naša kćerka zove Dalia, odmah sam pristala - rekla je Amra Džeko u intervjuu za Azra.ba pa nastavila:</p><p>- Oduvijek sam željela imati petero djece, i kada razgovaram s prijateljicama uvijek kažu: pa i mi smo imale ambicije, ali smo stale nakon dvoje. Ja bih zaista voljela imati petero djece, ako Bog da. Imam super doktora koji podržava moje ambicije, a Bože zdravlja, vidjet ćemo. Fenomenalan je osjećaj biti majka. Kada vidim Sofiju, Unu, Danija i Daliju zajedno, emocije me preplave, svakog dana zahvaljujem Bogu na njima i njihovom zdravlju. Edin i ja to možemo i psihički i fizički, jer mi smo ti koji odgajamo svoju djecu i izvodimo na pravi put - rekla je ona.</p><p>Iako Edin ima jako puno obaveza u Romi gdje je već godinama jedan od najboljih igrača, uvijek je uz suprugu kada joj najviše treba. Čuva stariju djecu dok njegova supruga brine o malenoj Daliji, a počeo je i nju presvlačiti.</p><p>- Svi mi puno pomažu, svi su mi na raspolaganju i jako sam im zahvalna na tome. Edin, kada je kući, pomaže mi najviše, na njega se uvijek mogu osloniti. Oko bebe mi, iskreno, i ne treba pomoć, tu sam se više ispraksirala, samo mi je bitno da je neko s Unom i Danijem, da se igra s njima, da im se posveti - kaže Amra.</p><p>Manekenka i nogometaš su u ožujku proslavili četiri godine braka. Iako sada uživa u utakmicama gledajući svog supruga, nogomet uopće nije niti voljela dok ga nije upoznala.</p><p>A tko je glavni kuhar u kući?</p><p>- Sve radimo zajedno. On je obično umoran i treba odmarati, tražim malo stvari od njega, ali je veoma prisutan. Sve radimo spontano. Edin ne zna kuhati, ali je odličan asistent - rekla je jednom prilikom.</p><p>Džeko je ovo ljeto bio na korak od odlaska iz Rome u koju je došao prije pet godina, ali na kraju je ostao jer ga klub nije htio pustiti. No zato je stiglo pojačanje u ovu skladnu obitelj u liku malene Dalije.</p><p> </p>