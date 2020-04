Džeko i ekipa sami su odlučili igrati četiri mjeseca bez plaće

Talijanski nogometni prvoligaš Roma priopćio je kako su se igrači, treneri i osoblje kluba odrekli četveromjesečne plaće kako bi pomogli klubu da preživi krizu uzrokovanu koronavirusom.

Roma je prvi klub čiji su se igrači tako drastično odrekli primanja, a u priopćenju se navodi da će taj iznos pomoći da službenici u klubu dobiju plaće, a ne otkaz. Zanimljivo je kako su tu inicijativu pokrenuli upravo - igrači!

The #ASRoma players wrote to CEO Guido Fienga to volunteer a financial solution that will see them forgo their salary for four months to help the club during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/94tWFpAbaX