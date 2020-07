Džeko sa 100 golova podsjetio na Riječanina i legendu Rome - velikog golgetera Rodolfa Volka

Samo vrh lopte je virio iz blata, Rodolfo ju je sa 30 metara kao projektil poslao u rašlje. To sam u životu vidio tad i nikad više, o velikom Riječaninu je rekla jedna druga Romina legenda, Fulvio Bernardini

<p>Sjajni BiH napadač <strong>Edin Džeko</strong> (34) u srijedu navečer zacementirao je svoje mjesto među nogometnim legendama Vječnog grada. Sarajlija je zabio svoj 100. gol za Romu i time napravio ono što je jedan Riječanin napravio - prije 90 godina!</p><p><strong>VIDEO: Romina posveta riječkom bombarderu Rodolfu Volku</strong></p><p><strong>Rodolfo Volk</strong> bio je 100%-ni riječki dečko. Rođen u Rijeci 1906., sa 77 godina zauvijek zaklopio oči, a od 1925.-1949. živio briljantnu nogometnu karijeru koja je počela u riječkoj Fiumani, a odvela ga do statusa kultnog ljubimca Rominih navijača i legenda koja je i službeno izabrana u 'AS Roma Hall of Fame'.</p><p>U sezoni 1930/31 bio je najbolji strijelac Serie A, igrao je u karijeri i za Fiorentinu, Pisu i Triestinu. Talijani takvog napadača kao što je bio šjor Rodolfo zovu - 'bomber'. Sila prirode, bombarder i golgeter.</p><p>Obožavali su ga navijači, a do dana današnjeg u nogometnom Rimu ostale su priče o tome kako su Rodolfa još više i strastvenija od navijača voljele - navijačice.</p><p>Visoki, atletski građeni 'biondo' bio je drukčijih od crnomanjastih Rimljana, sa više nego dovoljno novca na računu da bez brige vodi računa o izgledu i modi. Preminuo je u mjestašcu Nemi 1983. U umirovljeničkom domu, sam i bez novca, a preponosan da ikoga s tim opterećuje.</p><p>Za Romu je u 161 utakmici zabio 106 golova.</p><p>- Volk... Čudo od napadača. Prvi bogomdani golgeter kojeg je ovaj klub imao - pričat će krajem '50-ih njegov nasljednik <strong>Pedro Manfredini</strong>.</p><p>A još jedna Romina legenda i Hall of Famer, <strong>Fulvio Bernardini</strong>, misli da boljeg od Volka Roma nikad nije ni imala.</p><p>- Samo vrh lopte je virio iz blata, Rodolfo ju je sa 30 metara kao projektil poslao u rašlje. To sam u životu vidio tad i nikad više - priča Bernardini koji je iz puta istaknuo kako se takvi kao Volk 'više ne rađaju':</p><p>- Što je utakmica bila važnija, a uvjeti za igru teži, Volk je bio bolji, jači, snažniji i brži od drugih. Ljudi, to što je on imao u desnici to nije bio top nego projektil s lansirne rampe. Golmani su bježali kad bi se igralo po kiši, lopta napila vode i blata, a Rodolfo ju poslao prema njima u eksploziji tog njegovog nevjerojatnog šuta.</p><p>Edin Džeko ušao je u - vrhunsko, odabrano golgetersko društvo!</p>