Napadač Intera Edin Džeko (35) večeras će službeno otvoriti restoran 'Ezza' u prostoru koji unajmio početkom godine u Hvarskoj ulici u Dubrovniku.

POGLEDAJTE VIDEO: Edin Džeko

Radi se o elitnom dijelu grada, na Pločama, a prije nekoliko godina je u tom prostoru bio japanski restoran Takenoko čiji je vlasnik ugledni ugostitelj Tomislav Đačić.

Džeko je na društvenim mrežama najavio veliko otvaranje novog restorana te se očekuje da će mu i Interov napadač prisustvovati.

- To je mjesto gdje se uvijek osjećam kao doma i gdje provodim ljetne odmore s obitelji. Zbog toga sam želio otvoriti restoran koji će se razlikovati od svih ostalih, a sve je to za one koji vole Dubrovnik kao ja - poručio je Džeko.

Bosanskohercegovački nogometaš restoran je otvorio s prijateljem koji ima već nekoliko ugostiteljskih objekata u Sarajevu, Dubrovniku i Zagrebu.

- Imao sam sreću upoznati Armina Hadžića koji je moj poslovni partner i koji dijeli istu strast prema ovom poslu kao i ja. Nakon nekoliko mjeseci velikih priprema sve izgleda savršeno i konačno je Ezza spreman za otvorenje - kazao je.

Edinu Dubrovnik nije stran jer je prije dvije godine, sa svojim prijateljem Mihom Obradovićem, otvorio kafić na Lapadskim dvorima, a prije šest godina kupio je vilu u Lapadu pokraj zemljišta svog suigrača i kapetana iz reprezentacije Emira Spahića.