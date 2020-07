Džeko za povijest: Postao je najefikasniji stranac u Romi

<p>Prije pet godina došao je na posudbu u<strong> Romu</strong> jer je u Manchester Cityju bio prekobrojan. Imao je ogromne zasluge za prvi naslov Cityja u Premier ligi, zabijao kada god bi dobivao šanse, ali 'građani' su ga te 2015. godine otpisali.<strong> Edin Džeko</strong> (34) je morao tražiti novi klub, a igrača takvog kalibra su htjeli svi. Ipak, na kraju je završio u Romi.</p><p>Pet godina kasnije, taj isti igrač kojeg je City otpisao, upisao se u povijest rimskog kluba! Bosanski dijamant je sinoć postao najefikasniji stranac u povijesti Rome! Vučica je pobijedila Veronu 2-1, a Džeko je zabio gol za pobjedu što mu je bio ukupno 105. u klubu iz talijanske prijestolnice. </p><p>Edinu je to 15. gol u prvenstvu ove sezone, a najefikasniju sezonu imao je 2016/2017 kada je utrpao nevjerojatnih 29 golova.</p><p>Fantastični BiH napadač je novim golom tako preskočio Argentinca Pedra Manfredinija koji je za Romu igrao od 1959. do 1965. i nitko mu se nije mogao približiti sve do srijede navečer. Osim njega, Edin je uspješniji i od velikog Rudija Völlera koji je zabio 68 golova te Mirka Vučinića koji je zatresao mrežu 64 puta. </p><p>Osim što je najbolji strani strijelac, sada je i peti na listi najboljih strijelaca Rome u povijesti. Ipak, teško da će stići velikog Francesca Tottija koji je na 307 golova, no Rodolfo Volk (106), Amedeo Amadei (111) i Roberto Pruzzo (138) su itekako dostižni. </p><p>Prije godinu dana Džeko je otkrio kako je uopće završio u Romi...</p><p>- Znao sam da se moje vrijeme približava kraju u Cityju, a Walter Sabatini me nagovorio da dođem u Romu. Došao je po mene u Hrvatsku i rekao mi da bez mene ne ide nigdje. Bio je direktan, ništa nije prepuštao slučaju i palio je novu cigaretu svakih nekoliko minuta! Dolazak u Rim bio je čudesan! Mislio sam da se takve stvari viđaju samo na televiziji. Stotine navijača me čekalo na aerodromu. Znao sam da su strastveni, ali ne baš toliko...</p><p>Godine 2018. postao je legenda kluba nakon što je Romu odveo do polufinala Lige prvaka i to nakon nevjerojatnog preokreta protiv Barcelone. Prvi susret na Camp Nou izgubili su 4-1, a onda na Olimpicu ih razbili s 3-0. Inter ga želi skoro svaki prijelazni rok, spominjali su se i Napoli i Milan, ali Džeko nikada nije htio otići iz Rome. Došao je kao otpisani, a postao je legenda Rome.</p><p>Prije četiri mjeseca napunio je 34 godine i pitanje je koliko još može igrati na vrhunskoj razini. Dominirao je u Wolfsburgu u duetu s Grafiteom i donio im naslov u Bundesligi, sudjelovao u povijesnom preokretu protiv QPR-a i donio titulu Premier lige Cityju, a najveća želja mu je usrećiti navijače Rome i donijeti i njima neki trofej...</p>