Džomba: Bio sam i u svlačionici i upozoravao igrače. Neke ekipe nisu zaslužile igrati ovaj SP...

Bivši hrvatski rukometni reprezentativci Mirza Džomba i Igor Vori na Svjetskom prvenstvu kojem su domaćini Hrvatska, Danska i Švedska sudjeluju kao komentatori RTL-a. I imali su zbog čega biti u dobrom raspoloženju nakon prve utakmice, Hrvatska je bez stresa svladala Bahrein 36-22.

Džomba: Najbolja pozicija za Duvnjaka

- Na ovoj utakmici nemamo puno toga reći. Vrhunsko otvaranje, momčad koja nije na našoj razini. U prvih 10 minuta to smo priveli kraju, svi igrači su se rotirali i osjetili teren. Dobra energija i pobjeda - rekao je Mirza Džomba i dodao:

- Najviše su mi se svidjele izjave igrača poslije utakmice, lagano, bez euforije, dva boda su u džepu. Odmoriti se dobro i idemo se pripremiti za Argentinu.

Kapetan Domagoj Duvnjak igrao je manje od 30 minuta, zabio dva gola, nije se puno potrošio.

- Osim izmjene obrana-napad, to je najbolja pozicija u obrani (u sredini, op.a.). To je dobro za njega, on je već u godinama, trebamo ga čuvati za prave stvari. Dobra odluka izbornika. Duvnjak je okosnica ove momčadi, moralna vertikala, najbolji i najrvjerniji igrač, kolovođa svega dobrog, izniman čovjek. Suigrač za poželjeti, želim mu da ovako nastavi do zadnje utakmice - rekao je Džomba.

U petak slijedi Argentina.

- Argentina je utakmica istine. Bez braće Simonet nije to Argentina koja nam može zadati veće probleme. Egipat će pokazati pravu snagu.

Treba li čuvati igrače?

- Zna se dogoditi da doziraš igrače i na kraju ispadnu iz forme. Treba paziti - kaže Mirza.

Hrvatska ima kamp u Karlovcu gdje boravi i trenira.

- Vladaju viroze i gripe, igrači su odvojeni. Krenut će sad puno jača atmosfera, upiti za karte, rodbini, prijatelji, djeca. Nek odrade za što su trenirali zadnjih mjesec dana pa će se poslije družiti.

Što slijedi nakon ovakve pobjede?

- Sad nastupaju doktori i fizioterapeuti, lizanje rana. Napravio sam 123 fotografije u Areni, haha. Jesam li bio u svlačionici? Rekao sam im da možda trebaju između dvojke i trojke trebaju više stisnuti, kod onog gospodina s brojem 86 na kojeg je Špoljarić upozorio.

Dominik Kuzmanović je bio igrač utakmice s 12 obrana.

- Daj Bože da ga posluži zdravlje, na dobrom je putu. Po izjavama vidim da je skroman i zreo. Ispred sebe je imao vrhunsku obranu, svaka čast. Danas čista petica.

Imao je komentar i na visoke pobjede u prvom kolu.

- Prvi krug je čišćenje, ispast će pet-šest momčadi koje ne zaslužuju biti ovdje, pravi posao će biti u drugom krugu. Ne vidim manu ni lošu stranu Danske, ne znam kako ih se može dobiti.

Džomba se prisjetio i neobičnog posjeta Kineskom zidu za vrijeme Olimpijskih igara u Pekingu 2008.

- Završilo je prvenstvo, bili smo četvrti, izašao sam iz sela i bila mi je puna kapa svega. Dočekao me prijatelj s obitelj, krenuli smo na ručak, meni se ugasio telefon i tako smo otišli na izlet šest sati dalje na Kineski zid. Bila je potraga za mnom, haha.

Kakav je Sigurdsson?

- Evo, nasmijao se. Kaže Vori da je hladan kao špricer. Skandinavac nam treba, brzo će zavladati euforija u Hrvatskoj, znamo kakvi smo. Odlično smo ga dočekali, znamo gdje je Hrvatska, jedna od vodećih zemalja. To je odlična stvar.

Vori: Kuzmanović će završiti u Kielu

- Vidjeli smo 6-0 kompaktnu plitku zonu protiv Bahreina gdje je bilo toliko puno lakih golova. Lijepa, lepršava utakmica, navijači su mogli uživati. Nismo se puno potrošili i idemo dalje - rekao je Igor Vori i nastavio:

- Danas je to izgledalo dobro, protiv Slovenije isto tako. Duvnjaka i Cindrića vidjeli smo na krajnjim igračima, šestici, gdje se ne moraju puno trošiti. Kontra je s Domagojem funkcionirala fenomenalno. Reakcija igrača na Arenu je bila fenomenalna, puno im je pomogla prijateljska utakmica sa Slovenijom, idemo dalje. Izbornik nas je toliko rotirao da nema potrebe odmarati igrače. Svi su igrali po 15, 20, 30 minuta osim Kuzme i Jelenića.

Kamp u Karlovcu?

- Ne bi mi to smetalo, a ne vjerujem ni da smeta ikome. Odmah si na autocesti, treba ti 45 minuta. Igrači imaju svoj mir.

Komentar na sjajnu izvedbu Kuzmanovića?

- Velika je karijera pred Kuzmanovićem. Sad je u Gummersbachu, ranije u Nexeu, siguran sam da neće odraditi ugovor do kraja. Čim je otišao, rekao sam da je to put prema Kielu.

Što reprezentaciji znači Duvnjak?

- Pravi lider, sve probleme u momčadi uzima na sebe, što nekad nije lagano. Od deset godina u Kielu sedam godina je kapetan. Ja prvi, a i svi mi želimo da se oprosti na najbolji mogući način. Zna Dule često povisiti ton kad treba i na terenu i u svlačionici. On je čovjek prije svega i zato ga svi mi volimo.

Kako vidite kompletan SP?

- Puno ekipa ne pripada ovom prvenstvu, gledao sam jučer Dansku kako igra, može složiti tri momčadi. Prva utakmica, slabiji protivnik, dug je turnir.

Potez Sigurdssona da makne igrače iz Zagreba zasad se pokazao dobrim.

- To je odlično, maknuo je igrače od svega. Prije svega, od onoga što dolaze ljudi po karte, daj meni, daj za frenda. Nema novinara iako i oni rade svoje. Fokusiran je na rad. Vidit ćemo nakon prvenstva je li stranac dobra stvar. Kad se čulo da je dolazio Dagur koja je medijska pompa bila. I mi možemo naučiti neki novi stil i odnos prema poslu. Može se puno toga naučiti od njega, ne samo rukometno - zaključio je Vori.