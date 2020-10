Zverev se zasad jo\u0161 uvijek nije oglasio povodom ove vijesti, pa se postavlja pitanje \u0161to \u0107e u\u010diniti po pitanju Brendinog stava.\u00a0

O\u010digledno je vi\u0161e fokusiran na tenis te mu trenuta\u010dno ide sjajno, s obzirom na osvojene dvije titule u Kolnu i sjajnim ulaskom u finale ovogodi\u0161njeg US Opena.

'E moj Sascha, ne dolazi u obzir da zajedno odgajamo dijete'

Atraktivna Brenda Patea, bivša djevojka Sasche Zvereva šokirala je vijestima o trudnoći sa spomenutim tenisačem s kojim nije u kontaktu od kolovoza. Za Zvereva ne želi ni čuti, a dijete želi odgajati sama

<p>Njemački tenisač <strong>Alexandar Zverev</strong> (23), na tribinama je do sada imao podršku na kojoj su mu mnogi zavidjeli. <strong>Brenda Patea</strong> (27), atraktivna njemačka manekenka i sada već bivša djevojka Zvereva, iznenadila je izjavom kako ne planira odgajati dijete s tenisačem.</p><p><strong><span id="cke_bm_47091S" style="display: none;"> </span>POGLEDAJTE VIDEO: Zverev tulumari u samoizolaciji</strong></p><p>Zverev će postati otac i bila bi to sjajna vijest, ali pitanje je hoće li uopće imati skrbništvo nad djetetom. </p><p>Par je godinu dana bio u ljubavnoj vezi, a prekinuli su u kolovozu ove godine, samo dva mjeseca nakon što su zajedno prošli dramu oko izbijanja korona virusa na Đokovićevom Adria Touru. U Zadru je buknula zaraza, nakon što se ispostavilo da je bugarski tenisač <strong>Grigor Dimitrov </strong>pozitivan.</p><p>- Trudna sam 20 tjedana i očekujem bebu s Aleksom. Imali smo različite poglede na život i zbog toga smo se rastali. Svako tko živi sa sportašem mora se pokoriti tom drugačijem načinu života. Ne dolazi u obzir da odgajamo dijete zajedno! - rekla je Brenda za njemačke medije. </p><p>Također je dodala kako dijete nisu planirali, ali da ga može sama odgajati.</p><p>- Nismo planirali djecu, ali učinit ću sve da ono odrasta u harmoničnom okruženju, u dobroj sam poziciji da ga mogu sama odgajati - zaključila je manekenka koja je vezu sa talentiranim tenisačem u početku čuvala u tajnosti.</p><p>Brenda je uspješna manekenka, poznata širom svijeta zbog profesionalnih uspjeha, ali i atraktivnih fotografija na društvenim mrežama. Njihova veza bila je konstantno pod reflektorima, što i ne čudi, s obzirom da mladu Njemicu na Instagramu prati gotovo 250.000 fanova.</p><p>Zverev se zasad još uvijek nije oglasio povodom ove vijesti, pa se postavlja pitanje što će učiniti po pitanju Brendinog stava. </p><p>Očigledno je više fokusiran na tenis te mu trenutačno ide sjajno, s obzirom na osvojene dvije titule u Kolnu i sjajnim ulaskom u finale ovogodišnjeg US Opena.</p>