E tako se živi u samoizolaciji! Manuela i njezin svjetski prvak

Kako vam je sa dvoje male djece u vaših 50-ak kvadrata na desetom katu u doba izolacije i s brigama hoćete li sutra dobiti otkaz, to samo vi znate. I još ste sretni ako ste svi zdravi, normalno. Nekima je, pak, bijeg od korona virusa doslovno - idiličan.

Talina Marco Melandri (37) u domovini je: mega zvijezda. Nekadašnji svjetski motociklistički prvak dodatno je popularnost stekao kada je prohodao pa se i oženio sa jednako glasovito manekenom, Manuelom Raffaetom (37).

Marco i Manuela u samoizolaciju su se sklonili u planinsku idilu Trentino na sjeveru Italije. Jesu planine i svježi zrak, ali Manuela voli pocrniti na suncu više nego išta.

Bivša manekenka svakodnevicu dijeli s obožavetelji(ca)ma pa ih je u priupitala: 'Poštujem odluke i ostajem doma, ali... Sve me više vuče modna pista. Jesam li sa 36 godina i dalje spremna za to'?

Marco je isto rado na društvenim mrežama. Često on i Manuela podijele scene obiteljske idile sa kćerkicom, a Melandri je jednu malo drukčiju podijelio iz spavaće sobe uz komentar 'E ovako se nekako ipak izdrži izolacija'...

Sa nostalgijicom se Manuela i Marco sjećaju dana kada su bez ikakve brige i straha od virusa mogli otići na plažu pa uživati u moru, suncu i ljetu koje nam se sve više približava.

Čežnju za morem Manuela liječi tako što se i među planinskim vrhovima Trentina suncu izloži obučena - za plažu, samo u kupaći kostim.

Jedno se mora priznati i Marcu i Manueli. U svojim su srednjim tridesetima, ali drže do izgleda i do forme. A i, kako je već talijanska tradicija, do obitelji također. Dan je posvećen kćerkici. I maminim selfiejima...

