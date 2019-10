'E tu sam te čekao. Ma je*i se, nokautirat ću te 21. prosinca!'

Badr Hari (35) je jedan od najboljih kickboksača kojeg smo imali prilike gledati. No posljednjih godina smo o njemu više imali prilike čitati u rubrikama vezanim za nasilje i padove na doping kontrolama.

No čini se da je to sve napokon iza njega i Marokanac žestoko pripremio za meč protiv aktualnog prvaka u kickboksu u teškoj kategoriji Rica Verhoevena (30) koji će se održati 21. prosinca u nizozemskom Arnhemu. Njih dvojica već su se borili prije tri godine, no tada je Hari morao predati već u drugoj rundi zbog ozljede ramena.

- Borio sam se s oporavkom i nastavkom karijere. Nisam htio izgubiti na taj način. Prošle su tri godine, ali evo me danas ovdje. Ovoga puta sam 100 posto fokusiran, što nije bio slučaj u prvom meču. Tad sam imao pravnih problema, odlazio sam u zatvor... Ali danas sam spremniji, jači i u potpuno drugačijem stanju uma. Živim za ovakav način borbe - rekao je Badr Hari na press konferenciji uoči velikog meča pod okriljem Gloryja.

Rico Verhoeven apsolutno je nesavladiv u Gloryju, a posljednji poraz imao je tamo 2015. godine. Od tada je u zaista fantastičnoj formi, a on i Badr Hari su posljednje svijetle točke legendarne organizacije koja je s godinama izgubila na renomeu i popularnosti koju su imali prije.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- 21. ću biti u ringu i dati najbolje od sebe. A on... On će odustati ili završiti nokautiran - rekao je samouvjereni Verhoeven, a Badr Hari mu je uzvratio:

- E ovo sam čekao u razgovoru. Neka se je*e, nokautirat ću ga 21., dok je Verhoeven dodao:

- To si rekao i prošli put i što se dogodilo?

Marokanski borac je prvu borbu imao 2000. godine kada je izgubio od Grandjeana, no onda je s pet pobjeda zaredom pokazao o kakvom talentu je riječ. Ukupno je u karijeri odradio 54 borbe, pobijedio 41 put i izgubio 13 puta. Pobjeđivao je legende poput Alistaira Overeema, Andersona Silvu, no legendarni Remy Bonjasky je ipak bio pretežak zalogaj za njega.

Hrvatska borilačka scena upoznala ga je 2012. u Zagrebu kada je nastupio na turniru K1 Grand Prix i stigao do polufinala, no morao se povući zbog ozljede. Mirko Filipović je na kraju osvojio taj turnir. S njim se nikada nije borio, ali zato je s Domagojem Ostojićem kojeg je pobjeđivao u obje borbe.

Kako god, Marokanac se, čini se, promijenio i želi opet sjesti na krov kickboksa. Uostalom, tamo gdje i pripada.