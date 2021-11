Bosanskohercegovački nogometaš Edin Džeko (35) dobio je državljanstvo Republike Hrvatske, javio je portal Klix.

Suigrač hrvatskih reprezentativaca Ivana Perišića i Marcela Brozovića u Interu podnio je molbu i ispunio stroge uvjete propisane hrvatskim zakonima. Državljanstvo je, kažu, vjerojatno zatražio zbog poslovnih olakšica.

Edin, naime, ima vilu u Lapadu, na zemljištu pokraj bivšeg suigrača iz reprezentacije Emira Spahića. Otvorio je i kafić i nargila bar na Lapadskim dvorima i elitni restoran na Pločama.

- Više od deset godina dolazim u Dubrovnik. Prije nekoliko godina kupio sam kuću u blizini. Kad završim karijeru, to će vjerojatno, uz Sarajevo, biti mjesto gdje ću najviše provoditi vrijeme - rekao je Džeko jednom prilikom.

Gost kafića je, nedugo nakon otvorenja, bio i jedan od najpoznatijih svjetskih nogometaša Cristiano Ronaldo, otkrio je list Liberation. Portugalska megazvijezda navratila je do Lapada s lijepom zaručnicom Georginom Rodríguez. Bilo je to u travnju 2019.

- To je mjesto gdje se uvijek osjećam kao doma i gdje provodim ljetne odmore s obitelji. Zbog toga sam želio otvoriti restoran koji će se razlikovati od svih ostalih, a sve je to za one koji vole Dubrovnik kao ja - poručio je Džeko.

"Dovoljno je reći da je Ronaldo uživao u Džekinu baru kako biste shvatili kako si je Edin priskrbio stroj za stvaranje novca kad završi karijeru", pišu Francuzi, a prenijela je agencija Xinhua.

Ovo turističko središte na Jadranu nisu zaobišle ni druge zvijezde iz svijeta sporta poput brazilskog nogometaša Marcela i NBA zvijezda Michaela Jordana, Blakea Griffina, DeAndrea Jordana, Reggieja Bullocka...