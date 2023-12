Eduardo da Silva za 24sata: Sin Matheus mi igra u Flamengu, a kaže da želi samo - Hrvatsku!

Ima više od 15 godina otkad sam igrao na Kutiji Šibica, i prije sam igrao s ovim dečkima pod se momčad zvala drugačije. Drugačiji je to nogomet, atmosfera je super i sad u finale. Mislim da sam prije dvadeset godina izgubio finale od 'Pizzerije Dvojka', dobio nas je Prosinečki, rekao nam je nakon što je zabio gol u polufinalu Kutije šibica i s PP Domogradom ušao u finale bivši hrvatski reprezentativac Eduardo da Silva (40).

U društvu HNL ikona poput Hrvoja Štroka, Bernarda Gulića, Vedrana Ješe, Stjepana Poljaka, Ivice Vrdoljaka, Hrvoja Čale i Mensura Mujdže ušao je u finale najvećeg hrvatskog malonogometnog turnira u konkurenciji veterana, a upravo su on i potonji režirali preokret protiv momčadi CB Sport & SC Flegar & Zloćo I.P. (3-2). Mnogi od nas sjećaju se Duduovih maestralnih igara u dresu Dinama i hrvatske reprezentacije te kasnije nesreće u dresu Arsenala, a tu je sad 'nasljednik' Matheus (13).

- Sin me gleda, ovdje je. Kćer nije. Ima li nogometne gene? Pa ako neće biti na tatu, na koga će biti ha-ha. Naravno, nešto je povukao i na mamu. Mateus igra za Flamengo i igra s njima te ugovor s jednim velikim sportskim brendom. Obožava nogomet, napadač je, ali još točno ne zna hoće li biti u napadu ili na krilu. Ima dobru visinu, dobar udarac desnom nogom - objašnjava nam Eduardo pa se osvrće na to za koju će reprezentaciju, ako do toga dođe, zaigrati 'Dudu Jr.':

- To je prerano, ali trenutačno on doma kaže da će jedino igrati za Hrvatsku. Ali znate, djeca mijenjaju mišljenje. Ali dao Bog prvo da postane nogometaš, ako dođe do te razine, onda sve OK. Navijao je za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu protiv Brazila. U razredu su gledali u školi na velikom ekranu sa hrvatskim dresom. Rekao sam mu da pazi i da ne provocira, ne znam što se dogodilo, mogu misliti što je bilo da je bio 'glavna faca' - kaže bivši hrvatski reprezentativac.

Eduardo već neko vrijeme živi u Brazilu, ali povratak na europsko tlo je u planu.

- Živim četiri godine u Rio de Janeiru, dolazim tu dva puta godišnje kad mogu, na zimu i na ljeto. Još malo pa imam plan vratiti se živjeti u Europu. Nisam siguran još hoće li to biti Hrvatska, čekam da djeca narastu pa ću vidjeti.

Eduardo: Dinamo me nije kontaktirao za posao skauta

Svojevremeno se govorilo da bi Dudu mogao postati skaut zagrebačkog Dinama, ali do toga nije došlo. A objasnio nam je i što se točno dogodilo.

- Pratim rezultate i igrače Dinama, ali ne znam što se to točno događa s upravom. Znam otprilike igrače u velikim brazilskim klubovima i tamo ih pratim, ali zasad sam isto samo čuo preko novina za rad u Dinamu. Pratim rezultate 'modrih', ali nitko me nije kontaktirao. Šuška se, bilo je priča prije dvije godine kad sam revijalno igrao na utakmici u čast Cici Kranjčaru - govori nam Dudu pa se osvrće na ovacije s tribina, ali i to da je ostao u srcima hrvatskih navijača:

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Drago mi je, svaki put kad dolazim u Hrvatsku, kad idem u Dalmaciju na more u Split i tamo se osjećam kao doma - jasan je bivši 'vatreni'.

Morali smo se dotaknuti i pitanja Svjetskog prvenstva 2014. godine u Brazilu (31-1) kad Niko Kovač nije uveo Eduarda s klupe na prvoj utakmici protiv domaćina

- Nećemo to sad dragi moj - kratak i jasan bio je Eduardo.

I za kraj - Hrvatska. Pod Zlatkom Dalićem su 'vatreni' osvojili dvije medalje na SP-u, a sad slijedi Europsko prvenstvo u Njemačkoj.

- Očekivanja su velika, ako su mogli na SP-u, zašto ne bi mogli na Euru. Za mene jedan od favorita da budu najmanje u četvrtfinalu. U zadnjih šest godina je Hrvatska napravila nešto što nijedna reprezentacija na svijetu nije, drugo i treće mjesto na svijetu. Timski je Hrvatska sjajna, borbena, a neka će pozicija uvijek nedostajati. Kad sam ja igrao nedostajao je netko iza, sad nedostaje naprijed i tako će uvijek biti negdje - zaključio je Eduardo da Silva.