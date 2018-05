Egipćani strepe: Salah je bio na novom pregledu u Španjolskoj

Mohamed Salah trebao bi se oporaviti za tri tjedna, objavio je egipatski nogometni savez. Prevedeno, sigurno će propustiti barem jednu utakmicu na SP-u, a ovisno o rezultatima, moguće je da će ga čuvati za drugu fazu Svjetskog prvenstva.

Salaha je u finalu Lige prvaka ozlijedio Realov Sergio Ramos startom koji je zabranjen čak i u judu. Ramos, koji je inače poznat po sličnim prljavim startovima, nije puštao Salahu ruku i tako su obojica pala na travu.

An MMA fighting analyst dissects Ramos’s “takedown” on Salah. Far too many aspects of it are deliberate for my liking.



Can’t do anything about it now, but just goes to show what kind of a man he is. pic.twitter.com/8r2cBCOWuG