Egipćani su opasni, Horvat i Musa upozoravaju na isto: Ma pogledajte otkud im stižu igrači

Hrvatska rukometna reprezentacija smjestila se u švedski Jönköping, gdje je u petak od 20.30 očekuje otvaranje Svjetskog prvenstva protiv Egipta. Prvak Afrike velik je izazov za prvu utakmicu, izbornik Hrvoje Horvat (45) zna da će ta utakmica uvelike odrediti šanse Hrvatske za četvrtfinale.

- Naravno da smo spremni. Dobre pripreme su odrađene, što smo već naglasili nekoliko puta. Ostaje još jedan trening i kratak sastanak, ali odradili smo sve što smo htjeli. Sad je na dečkima da se dobro pripreme, da dobro uđe u sebe i dovede se u najboljem mogućem stanju protiv Egipta - kazao je izbornik.

Što znamo o Egiptu?

- Reprezentacija koja ima širok kadar, dobru obranu 6-0 iz koje vuku u leđa dosta dobro. Lijevi vanjski donose jako puno odluka, od njih sve sve počinje i tu se trebamo koncentrirati. Lijevi i srednji vanjski, pivot su napadačke role oko kojih se sve vrti. Naša je obrana spremna, pripremili smo se na pojedinačne i kolektivne karakteristike. Ozbiljna reprezentacija, organizirana u fazi obrane, tranzicijama u napadu. Respektiramo ih maksimalno, ali svjesni smo svojih kvaliteta - dodao je Horvat.

Ne želi nimalo podcijeniti protivnika.

- Danas je jako malo reprezentacija protiv kojih možeš biti na 99 posto i pobijediti, gotovo nemoguće. Egipat je najbolja reprezentacija koja ne dolazi iz Europe. Pogledajte klubove iz kojih dolaze njihovi igrači i sve vam je jasno. Očekuje nas rat svih 60 minuta, moramo biti koncentrirani i onda neće izostati ni dobar rezultat.

S tribinama Husqvarna Gardena, dvorane koja prima oko 7000 mjesta, mogla bi se čuti jaka podrška hrvatskih navijača.

- U Švedskoj ima dosta naših navijača, to nas veseli, to nam daje snagu i dodatno nas mobilizira. Već smo naglasili 100 puta da je reprezentacija ovisna o navijačima. Pozivamo ih da nas podrže u što većem broju, to nam puno znači - rekao je Horvat i komentirao dojmove iz prvog dana u Švedskoj:

- Zasad je sve super. Uvjeti su nam odlični. Nadam se da će se tako zadržati i u ostalim gradovima dok ćemo se premještati. A o krajnjem dojmu ćemo suditi nakon utakmice.

Željko Musa (37) najiskusniji je član mundijalske ekspedicije, dvometraš kojega čeka teška borba s Afrikancima na crti.

- Vjerujem da je Hrvatska spremna. Odradili smo odlične pripreme. Nije bilo ozljeda, hvala Bogu, od onog početka. Dobro smo trenirali, odigrali OK ove zadnje dvije utakmice. Vidjeli smo što ne smijemo raditi, što moramo ispraviti. Ozračje u momčadi je fantastično i svi jedva čekamo početak prvenstva - rekao je igrač PPD Zagreba i nastavio:

- Egipat je ozbiljan protivnik koji igra jako brzo. Bitno je da se što bolje vraćamo u obranu, da radimo što manje tehničkih pogrešaka i da smo kompaktni u obrani. Jako brzo vuku, imaju fantastičan prvi, drugi, treći val. Ako to spriječimo, bit ćemo dobri. Cijele pripreme dosta gledamo njih i samo smo na njih fokusirani. Tražimo kako to što bolje izvesti jer je ova utakmica jako bitna za daljnje natjecanje. Povratak u obranu je najvažniji, oni zabijaju dosta lakih golova, trude se to napraviti što brže, da se obrana ne stigne zamijeniti i formirati. Ako se mi dobro formiramo i budemo gusti, bit će to dobro.

Očekivanja od SP-a?

- Svako prvenstvo je novi izazov, pritisak je uvijek prisutan, pogotovo kad se igra za hrvatsku reprezentaciju. Očekivanja su uvijek velika i treba se znati nositi s tim i uživati u tom pritisku. Ako nešto napraviš poslije, više si sretan nego kad si napravio bez pritiska.

Nekoliko je novih lica u kadru, kakvi su odnosi starih i mladih u reprezentaciji?

- Oni su naši pokretači, mi stariji se trebamo više truditi, boriti i zalagati da bi bio na njihovu nivou. Pomažemo im u svakom pogledu da bi se što prije prilagodili, da bi shvatili što je reprezentacija. Trudimo se da budemo ekipa, prava momčad, da smo uvijek zajedno. Da provodimo što više vremena zajedno, da pričamo o rukometu, a i o nebitnim nekim stvarima. To je jako bitno - rekao je Musa.

Navijači?

- Hrvatsku reprezentaciju uvijek su pratili i bodrili, dodatno nas gurali. Ne očekujem da neće doći. Zapravo, svi ih očekujemo, volimo kad su s nama. Volimo da dobro odigramo i da su oni sretni - zaključio je Željko.

Nakon Egipta, Hrvatsku u prvom krugu očekuju utakmice protiv SAD-a (nedjelja, 20.30) i Maroka (utorak, 20.30), a onda, vjerujemo, selidba u Malmö na drugi krug i vjerojatne utakmice protiv Danske, Bahreina i Tunisa. U toj je skupini i Belgija.

