Egipćanin slao manekenki gole slike i zlostavljao je, izbacili ga

Nogometaš PAOK-a Amr Warda (25) izbačen je u srijedu iz kampa egipatske reprezentacije na Afričkom kupu nacija nakon što su dvije djevojke na društvenim mrežama objavile kompromitirajuće fotografije, videe i prijeteće poruke koje im je slao putem WhatsAppa.

Prema tvrdnjama jedne od djevojaka koje su izašle u javnost sa cijelim slučajem, Warda ju je, s još dvojicom neimenovanih suigrača iz reprezentacije, zvao u hotelsku sobu.

"Kad sam to odbila, postali su agresivni. Odvratno se ponašao", napisala je.

U međuvremenu se javila i druga djevojka s porukama sličnog sadržaja kojoj je suigrač Mohameda Salaha slao fotografije i videe na kojima je gol te joj slao prijeteće poruke.

"On nije normalan, on je seksualni predator. Najgora stvar koju sam napravila je što sam se sređivala za Amra Wardu. Mjesecima me je zlostavljao i prijetio mi. Morala sam se pretvarati da mi se sviđa jer, kad nisam, razljutio bi se i postao nasilan", napisala je i dodala:

"Rekla sam mu: To što si poznat, ne znači da želim vidjeti tvoj spolni organ".

Please block me Amr Warda🙏🏽😂 pic.twitter.com/OZmIZx5qTO — Giovanna Val (@SangreDeLeyenda) 26. lipnja 2019.

Neki odvjetnici u Egiptu podigli su tužbu za zlostavljanje protiv člana nacionalne momčadi, a egipatski savez brže-bolje odstranio ga je iz sastava za kontinentalno natjecanje koje se održava upravo u Egiptu.

Warda je u prvoj utakmici protiv Zimbabvea (1-0) ušao kao zamjena, a nastavak natjecanja Egipćani će odraditi bez njega. Prva iduća utakmica već je u srijedu, na sam dan njegova izbacivanja iz reprezentacije, protiv Demokratske Republike Kongo. Posljednju utakmicu u skupini Egipat igra u nedjelju protiv Ugande.