'Egzodus' Hrvata iz Španjolske: Četvorici su se klubovi zahvalili

Filip Bradarić neće ostati u Celti, ranije su otišli i Toni Datković iz Huesce i Antonio Milić iz Raya, a mogao bi i Ante Ćorić iz Almeríje. Svi oni bili su na posudbama u španjolskim klubovima

<p>Hrvatski vezni nogometaš <strong>Filip Bradarić</strong> (28) napustio je Celtu Vigo nakon što taj španjolski prvoligaš nije otkupio njegov ugovor od talijanskog Cagliarija, rekao je u srijedu klupski glasnogovornik.</p><p>Bradarić je došao u siječnju na šestomjesečnu posudbu pa nastupio u 14 utakmica te se nadao ostanku i iduće sezone jer je Celta Vigo u posljednjem kolu izborila ostanak u prvoj ligi te imala mogućnost otkupa njegovog ugovora.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Toni Datković u Huesci</strong></p><p>- Klub nije realizirao opciju kupnje pa je igrač napustio Celtu - rekao je u telefonskom razgovoru Celtin glasnogovornik José Carlos Bastos.</p><p>Nije odgovorio zašto klub nije otkupio njegov ugovor.</p><p>Bradarićeva cijena kreće se oko 3,2 milijuna eura, podatak je Transfermarkta, internetske stranice specijalizirane za transfere nogometaša. S Cagliarijem ima ugovor do 30. lipnja 2023. godine. Bradarić, koji je s Hrvatskom osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2018. godine, u srijedu do objave ove vijesti nije bio dostupan za komentar.</p><p>Španjolska nogometna liga, po mnogima najbolja na svijetu, osjeća posljedice krize uzrokovane korona virusom što se negativno odražava i na devetoricu hrvatskih igrača ondje.</p><h2>'Svi su oprezniji'</h2><p>Braniči <strong>Toni Datković</strong> (Huesca) i <strong>Antonio Milić</strong> (Rayo Vallecano), Bradarić i <strong>Ante Ćorić</strong> (Almería) došli su u tamošnje klubove na posudbu nadajući se ostanku i iduće sezone, no sada se vraćaju u svoje matične klubove jer Španjolci nude premalo novca za njih ili odustaju od otkupa.</p><p>- Čudna je situacija s obzirom na koronu, pogodilo je sport pa su svi oprezniji - kaže jedan hrvatski nogometaš u Španjolskoj.</p><p>Stoper Datković ispunio je svoj zadatak kada je prošlo ljeto stigao u Huescu jer joj je pomogao u osvajanju druge lige i povratku u Primeru. Huesca ga je htjela zadržati no zagrebačkoj Lokomotivi je ponudila premalo novca pa će se 26-godišnji branič u petak vratiti u Zagreb te početi pripreme za pretkola Lige prvaka.</p><p>Milić se bio učvrstio u posljednjoj liniji Rayo Vallecana, trener javno rekao da je važan, no momčad iz madridske četvrti Vallecas nije se uspjela dogovoriti s njegovim klubom Anderlechtom i njime oko financijskih uvjeta nastavka igranja pa je 26-godišnji stoper napustio momčad uoči ključnih utakmica. Rayo je bez njega u šokantnoj završnici ostao bez doigravanja za Primeru zadržavši se na sedmom mjestu, s bodom manje u odnosu na šestu poziciju potrebnu za doigravanje.</p><h2>Ćorić prema PAOK-u</h2><p>Almería, u vlasništvu bogatog saudijskog šeika Turkija Al-Sheikha, posudila je prošlo ljeto Ćorića iz Rome u pokušaju ulaska u Primeru, te su obje strane izrazile uvjerenje kako će otkupiti njegov ugovor. Almería je završila na trećem mjestu pa će idući tjedan igrati u doigravanju protiv Girone. Nakon doigravanja Ćorić će sasvim izgledno napustiti momčad i vratiti se u Romu, a mediji navode kako je interes pokazao grčki PAOK. Agencija Base Soccer Agency sa sjedištem u Londonu radi na njegovoj situaciji.</p><p>Zbog korona virusa su stadioni u Španjolskoj zatvoreni za publiku, ulaz je dopušten rijetkim domaćim novinarima, a klubovi ne dobivaju novac od ulaznica, posjete stadionima i prodaje suvenira.</p><p>- Ovakva situacija nije samo u Španjolskoj nego u čitavoj Europi - napominje jedan hrvatski zastupnik upoznat sa situacijom na španjolskom tržištu.</p><p>Španjolska je, međutim, teže pogođena koronavirusom od ostalih europskih zemalja. Stanovnici su gotovo 100 dana bili zatvoreni u stanovima zbog izvanrednog stanja pa je od travnja do lipnja BDP u Španjolskoj pao 18,5 posto. U Francuskoj je pao 14 posto, a Njemačkoj 10 posto. Pad gospodarske aktivnosti smanjio je platežnu moć i najvećih klubova.</p><h2>Još četvorica bi mogla otići</h2><p>Barcelona, koja je zbog krize smanjila plaće nogometašima, a prošli mjesec nije produžila ugovor hrvatskom skautu <strong>Goranu Vučeviću</strong>, mogla bi pokušati prodati Ivana Rakitića kako bi došla do novca jer 32-godišnjem veznjaku za godinu dana istječe ugovor.</p><p>Njegov bivši klub Sevilla je zainteresirana ali jedino ako ga Barcelona pusti bez traženja odštete.</p><p>- Nije nam prihvatljiva visina odštete i njegove plaće - rekao je ovaj tjedan dužnosnik Seville.</p><p>Poput Rakitića, i 29-godišnji Mallorcin napadač Ante Budimir volio bi ostati u Španjolskoj. Premda je kao najbolji strijelac svoje momčadi zabio 13 golova, trećinu svih zabijenih, Mallorca je ispala u drugu ligu. Budimir ima ugovor na još tri godine. Mediji su izvijestili kako je prvoligaš Valladolid zainteresiran, ali spreman ponuditi samo 6 milijuna eura dok njegova odštetna klauzula iznosi 15 milijuna. Budimir, hrvatski igrač s najviše zabijenih golova u jednoj sezoni u Primeri u zadnjih 20 godina, sada čeka vijesti od svog zastupnika.</p><p>Vijesti čekaju i Atléticov 28-godišnji desni bek Šime Vrsaljko te 32-godišnji napadač Nikola Kalinić. Vrsaljko je 21. svibnja prošao lakši operacijski zahvat koljena te se od tada nije vratio zajedničkim treninzima madridskog kluba. Prednost na njegovoj poziciji imaju Kieran Trippier i Santiago Arias pa je neizvjesna budućnost hrvatskog osvajača srebrne medalje sa Svjetskog prvenstva 2018.</p><p>Kalinića je pak Atlético posudio Romi do 30. kolovoza, a u četvrtak će za talijansku momčad igrati protiv Seville u osmini finala Europske lige. Kada završi natjecanje u Europskoj ligi bit će poznato gdje će nastaviti karijeru.</p><p>Kapetan hrvatske reprezentacije <strong>Luka Modrić</strong> ima s Real Madridom ugovor na još godinu dana, do 30. lipnja 2021., a idući mjesec će napuniti 35 godina čime je najstariji igrač u klubu. Real Madrid je prethodnih godina prodavao najstarije igrače pred istek ugovora, no trener Zinedine Zidane je prošli mjesec izjavio kako mu je Modrić važan dok je sam veznjak poručio kako je uvjeren u ostanak iduće sezone.</p>