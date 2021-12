Na Svjetskom klupskom prvenstvu u veljači sljedeće godine igrat će nogometni klub s Tahitija AS Pirae, koji je će zamijeniti Auckland City, koji je otkazao nastup zbog pandemije korona virusa i obavezne karantene koju provodi vlada Novog Zelanda.

Auckland City je i prošle godine otkazao nastup na Svjetskom klupskom prvenstvu zbog korona virusa i strogih graničnih restrikcija u Novom Zelandu.

Tako se je egzotični AS Pirae našao u društvu europskog prvaka Chelseaja, osvajača Libertadores kupa Palmeirasa, azijskog prvaka Al Hilala, zatim prvaka Afrike Al Ahlyja, meksičkog Monterreyja te Al Jazire iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji su domaćini od 3. do 12. veljače. Da bi došao do polufinalnog dvoboja sa Chelseajem, AS Pirae bi morao eliminirati Al Jaziru i Al Hilal.