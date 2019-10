Ej, gdje je Daniel? Igrač se nije vidio od dječaka kojeg je izveo

Nizozemci su se odlučili našaliti s Manchester Unitedom pa su jednom od njihovih najnižih igrača dodijelili najvišu maskotu.

Kada su igrači izašli na teren i poredali se jedan pokraj drugoga, svi su se pitali gdje je Daniel James (21) koji je bio najavljen u sastavu Uniteda.

Daniel James was given the tallest mascot before #AZMAN 😂 Someone was definitely trolling 👀 pic.twitter.com/S3GkkHwPLx

Ahaa, tu je! Čim se televizijska kamera malo pomaknula, osvanulo je Jamesovo lice. Domaćin utakmice očigledno je bio odlično raspoložen pa se odlučio našaliti s velškim veznjakom i dodijelio mu je najvišeg dječaka da ga izvede na teren.

Daniel James je visok 170 centimetara, a desetak godina mlađi dječak ga je točno prekrio svojom visinom, možda čak malo i nadvisio. Nezgodan trenutak za Jamesa kojemu je gostovanje kod AZ-a bio debi u Europi. Na Old Trafford je stigao ljetos iz Swanseaja.

Njegova situacija je mnoge podsjetila na utakmicu Francuske i Bugarske kada se Chelseajev veznjak N'Golo Kante jedva vidio od dječaka koji je stajao ispred njega. Izvirivale su mu tek oči...

N'Golo Kante has every right to be annoyed at whoever is responsible for pairing the France mascots https://t.co/atwF6bYlhV pic.twitter.com/Gs6h941DTx