VIDEO: VATRENA SABINA
EKSKLUZIVNO Češka voditeljica koja je zaludila Europu samo za 24sata! 'Ovo je nevjerojatno...'
Obožava jadransku obalu, voli hrvatsku kuhinju, prati nogomet i postala je globalna senzacija. Sabina Jakšova u ekskluzivnom intervjuu za 24sata govori o videu koji joj je promijenio karijeru, porukama koje svakodnevno dobiva, životu izvan kamera te dilemi koja će zaintrigirati domaće navijače: Dinamo ili Hajduk? Cijeli intervju donosimo u nedjeljnom tiskanom izdanju 24sata i na našem portalu.