EKSKLUZIVNO Češka voditeljica koja je zaludila Europu samo za 24sata! 'Ovo je nevjerojatno...'

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VIDEO Trump: Pobrinut ćemo se i za Kubu na povratku iz Irana Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će se SAD pozabaviti Kubom nakon što riješe pitanje Irana. Govoreći na skupu na Floridi, najavio je da bi američki ratni brodovi mogli proći pokraj Kube, a potom bi državni tajnik Marco Rubio otišao dovršiti dogovor. – Pozabavit ćemo se Kubom na povratku iz Irana. Nakratko ćemo se zaustaviti – rekao je Trump, opisujući scenarij u kojem bi američki brod stao nedaleko od kubanske obale. Nije iznio konkretne detalje o mogućim potezima Washingtona prema toj karipskoj državi.

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