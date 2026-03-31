EKSKLUZIVNO Gattuso pred meč života: 'Pusti ti to, što je nova u Hajduku? Zašto ne igra Livaja?'

Gennaro Gattuso doveo je svoju Italiju u Zenicu i nije bilo druge nego put pod noge, kroz snijegom okovani Kupres i Rostovo do grada u srcu Bosne i Hercegovine. Prošle sezone uspješno smo surađivali dok je bio trener Hajduka, uvijek je bio otvoren i susretljiv, pa tako i ovaj put, uoči dvoboja Bosne i Hercegovine i Italije u finalu dodatnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo (20.45).

- Bit će mi drago da se vidimo, dođi do hotela - odgovorio je na poruku.

U predvorju hotela Zenica, gdje odsjedaju manje-više sve reprezentacije koje dolaze u goste Bosni i Hercegovini u tom gradu, bilo je više policajaca i zaštitara nego igrača i ljudi iz talijanskog saveza. Hotel blokiran, mnoštvo oko njega čekalo je na priliku da vidi neku od zvijezda, ali Gattusova riječ i željezna vrata otvara, a kamoli ne bi obična, staklena hotelska. Zatekli smo ga u razgovoru s kolegama iz stožera, ispričao im se i došao za stol.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Kako je Mister, što očekujete večeras?

- Pusti to, što je novoga u Hajduku - nasmijao se u ekskluzivnom razgovoru za 24sata.

Vjerojatno su mnogi pomislili da će Gattuso zaboraviti na Hajduk onog trena kad prijeđe preko praga Poljuda, ali to se nije dogodilo.

- Pratim Hajduk, ne samo rezultate, gledam i utakmice, gledao sam zadnji derbi. Loše su startali, ali kasnije su bili puno bolje. Nego, što se događa s Livajom, zašto ne igra - upitao je.

Tema je to o kojoj bi se mogao napisati roman, a na koncu sve stane u jednu rečenicu, Livaja ne igra zbog toga što ga trener ne vidi u svojim kombinacijama. Na tu je rečenicu Gattuso zastao i upitao:

- Jesu li u sukobu, je li zbog ugovora...? Ja s Livajom nisam imao nikakvih problema.

Mister, kad bismo znali odgovor na to pitanje... Ne muči to samo vas nego i nas, i navijače, poručili smo. Pokušali smo lopticu prebaciti na druge teme, na druge igrače...

- Pajaziti je ispočetka igrao dobro, šteta što takvog igrača nismo imali lani kad smo imali puno problema u veznom redu. Silić je odličan, Hrgović isto... I ovi mladi, Hodak je po meni bolji u veznom redu nego na desnom boku, Puki se digao...

Kad smo već kod Pukštasa, kazali smo mu i kako su mnogi navijači ljutiti na njega zbog Pukštasa, koji nije igrao, a sad opet briljira.

- Što biste vi napravili na mom mjestu? Perišić želi otići iz kluba, klub želi prodati Pukštasa... Ja sam morao slagati momčad za sezonu, ne bi bilo logično da sam forsirao igrače koji odlaze, morao sam uigravati momčad koja će igrati. To je jedini razlog...

Prisjetio se Gattuso tih početaka i razgovora koje je vodio s Edinom Džekom. Čekao ga je na Poljudu, ali Džeko na kraju nije došao...

- Baš sam prije dva dana pričao s Džekom, spomenuli smo i tu temu. Hajduk nije imao novca da ga plati, a on bi bio rado došao. Nažalost, tu je zapelo, tako je to u Hajduku, predsjednik mi je obećao nekoliko pojačanja, na koncu nije bilo ništa od toga. Nego, je li predsjednik još na funkciji ili je otišao - nasmijao se i namignuo.

- Hajduk je meni ostao u srcu, ali jako je teška sredina za raditi. Vjerujte, ostario sam tri godine u jednoj. I onda sam preuzeo Italiju, još težu sredinu, ha, ha, ha... Puno očekivanja, momčad bez velikih zvijezda, u ligi imamo jako puno stranih igrača i to je glavni razlog zbog čega smo propustili dva Svjetska prvenstva.

Ali Italija se u razgovoru nikako nije probijala u prvi plan, Gattusa je zanimalo sve o Hajduku, i danas se čuje s mnogim ljudima koji rade u klubu ali im ne želi spominjati imena da ih ne dovede u neugodnu poziciju. Zato je pitao nas je li istina da su financije gore nego prošle godine, zbog čega je otišao Vučević, tko od mladih igrača napreduje...

- Hajduk je čudo, gledam na početku sezone odlazi Prpić, odlazi Uremović, ozlijedio se Skelin, mislim se što će, hoće li ubaciti Mlačića, i to se i dogodilo. Mlačić proigra i proda se u Udinese za pet milijuna. Nitko danas neće reći tko je Mlačića pozivao na treninge prve momčadi, taj momak i Skelin su velika perspektiva, samo ih treba napuniti samopouzdanjem - rekao nam je Gattuso i nastavio:

- Nego, koja je priča sa stadionom, zbog čega žele srušiti Poljud? Hajdukov problem nije Poljud, nego pomoćni tereni, klub takve veličine i značaja mora imati terene na kojima će igrači trenirati i pripremati se. Uvjeti koje Hajduk ima nisu primjereni za klub takve veličine i meni je to bio veliki problem...

Riječ po riječ, pet minuta odužilo se na pola sata, ljudi iz stožera pogledavali su prema nama ne bi li signalizirali Gattusu da je vrijeme, na koncu je morao krenuti za svojim obavezama. Zajednička fotografija za kraj i pozdrav:

- Pozdravite mi sve novinare, bilo mi je zadovoljstvo surađivati s vama prošle sezone. Postavlja li Toni (Bilić, op.a.) još uvijek onakva pitanja? Ha, ha, ha... Poseban pozdrav za Slavena (Alfirevića, op.a.), njega mi obavezno pozdravite, takvo poznavanje talijanskog nogometa odavno nisam vidio kod nekog novinara koji nije iz Italije...