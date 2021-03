Toni Popadić i Roman Šepeljev. Dvojac koji je u tih nekoliko sekundi, između ostalih, usmjerio budućnost hrvatskog, odnosno ruskog vaterpola. Prvi obranom, najvećom i najvažnijom u karijeri, drugi, analogno, promašajem. Prošlo je već više od mjesec dana, ali sigurno se sjećate te drame nad dramama u Rotterdamu. Rusi, odnosno spomenuti Šepeljev, imaju peterac za odlazak na Olimpijske igre u Tokio, za prvorazrednu senzaciju kakva bi bila da su zamračili Hrvatima put do Tokija, ali ukazuje se Popadić, širi svoja krila i... Ostalo je povijest. Hrvatska je nakon 15 serija peteraca izborila Olimpijske igre.

Taj udarac još u petoj seriji, taj promašaj, međutim, ne samo da je ostavio Ruse bez povratka pod olimpijski plamen prvi put nakon Atene, već i bez - najboljeg strijelca. Ma, budimo realni, bez najboljeg igrača. Štoviše, taj je Šepeljevljev promašaj, odnosno Popadićeva obrana, ojačao i osnažio za budućnost upravo hrvatsku vaterpolsku reprezentaciju!

Rus Konstantin Harkov (24), naime, postat će hrvatski vaterpolski reprezentativac.

Da, puno toga treba objasniti, stoga idemo redom. Zašto primarno naglašavamo Šepeljeva i Popadića? Da su Rusi kojim slučajem zabili taj peterac, cijela ideja izvjesno bi pala u vodu. Tj., Harkov bi ostao reprezentativac Rusije s kojom bi ispunio ono što želi i svaki drugi sportaš - olimpijski san.

U reprezentaciji za SP

Međutim, to s Rusijom u Tokiju definitivno neće, a nitko ne može garantirati u ovakvoj konkurenciji da bi to eventualno mogao za tri godine u Parizu ili za sedam godina u Los Angelesu. S Hrvatskom je to, pak, zicer. Ili bi barem trebao biti. Doduše, Rusi su se do nedjelje nadali da će im se otvoriti mjesto u Tokiju jer je Južnoafrička Republika, čiji igrači moraju platiti 11.000 eura (svaki!) za odlazak na Igre, bila upitna, no Južnoafrikanci su potvrdili svoje mjesto. Skupit će sami novac ako treba, tako su nam rekli nešto ranije.

Nažalost, ovo ne znači da će Harkov zaigrati za Hrvatsku već u Tokiju. Razlog su, dakako, pravila i procedure. U onim vaterpolskim piše da igrač može nastupiti za drugu reprezentaciju kada prođe točno 365 dana od zadnje reprezentativne utakmice koju je odigrao. Nije to, dakako, jedini uvjet jer, primjerice, igrač mora živjeti u državi koju želi predstavljati barem godinu dana, a što Harkov koji je u zagrebačkoj Mladosti već treću godinu ispunjava. Stoga, za Hrvatsku će pravo nastupa steći od 22. veljače 2022. godine.

Drugim riječima, konkurirat će za Svjetsko prvenstvu u Japanu u svibnju te Europsko prvenstvo u Splitu tri mjeseca kasnije. Zato sada, pak, na potez dolaze Hrvatski olimpijski odbor i Ministarstvo u rješavanju papirologije potrebne za dobivanje sportskog državljanstva kako bi se stekli svi uvjeti da Hrvatski vaterpolski savez svoj zahtjev aplicira prema Međunarodnoj organizaciji vodenih sportova, Fini. Iako Hrvati nisu od onih koji obožavaju papirologiju, sve bi trebalo proći, takoreći, uredno.

Jasno, ovakva se igračeva odluka nije dogodila preko noći. Prvi su se razgovori zakotrljali još prije godinu i pol dana, Harkov nije u startu odbacio takvu ideju premda je, jasno, ostavio prednost svojoj domovini i šansi da izbori Olimpijske igre. Budući da se i dalje oporavlja od loma koščice u ruci i trebao bi još otprilike mjesec dana, posljednje dane proveo je u domovini, uzeo još malo vremena za konačnu odluku i nakon konkretnih razgovora s vodstvom HVS-a dao palac gore za Hrvatsku.

Treći stranac

Konstantin Harkov, to treba reći jasno, bit će veliko igračko pojačanje za Hrvatsku, tim više što se radi o poziciji na kojoj je vječan deficit svjetskih klasa, ne samo u vaterpolu. Kosta, kako ga od milja zovu suigrači, u Mladosti se od dolaska u ljeto 2018. iz Sturma gotovo kao anonimac razvio u glavnu snagu Mladosti i danas je, uz Jokovića, Mandića, Filipovića, Vamosa i Zalankija, među, izbrojali ste, pet-šest najboljih ljevorukih igrača svijeta. Izvanredan plivač, vrhunski strijelac, uostalom, prošlog je siječnja na Europskom prvenstvu u Budimpešti bio najbolji strijelac turnira! Pa isto ponovio i na ovom kvalifikacijskom turniru u Rotterdamu (podijelio prvo mjesto sa suigračem i jugašem Merkulovim, nap. a.) gdje nam je, uz tri gola u onoj zadnjoj utakmici, zabio pet u utakmici u skupini. Ili, možda znate i za taj podatak, u finalu Hrvatskog kupa čovjek je praktički sam pobijedio Jug zabivši sedam golova.

Eh, sad. Ne samo da će Harkov odmah biti strašna snaga Barakuda, već će biti onaj koji će, s obzirom da je tek napunio 24 godine, nositi desnu stranu sljedećih deset godina. Joković će u listopadu će napuniti 34 godine, Garcia ima 37 i pretpostavljamo da će se na Olimpijskim igrama dogoditi njegov oproštaj od hrvatske kapice do koje je nosio onu španjolsku. Budući da upravo od Jokovića čekamo ljevaka najviše klase iz hrvatske radionice i nema ga još na jasnom obzoru, tu se krio potencijalan problem za hrvatski vaterpolo u budućnosti koji će, evo, riješiti Harkov.

Kosta ne samo da će uskočiti na Garcijino mjesto i pridružiti se Jokoviću, već će postati treći stranac u kockastoj kapici. Prije našeg Katalonca, koji je debitirao za Hrvatsku u Riju, inozemno rješenje za centarsku poziciju u 90-ima našli smo u ukrajinskom Rusu Andreju Bjelofastovu koji je, nakon bronce na Euru 1991. sa SSSR-om, zaigrao za Hrvatsku na Euru 1995. Čast Bjelofastovu, ali sljedeći Rus među "Barakudama" trebao bi ostaviti daleko veći trag...