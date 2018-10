'El Clasico se igrao i prije njih. Čak su i svinjske glave padale'

Real u zadnjih šest utakmica ima jednu pobjede. I četiri poraza.

'Kraljevi' će potvrdu izlaska iz krize, jer pobjeda protiv slabašne Viktorije Plzen 2-1 nije uvjerila navijače da je sve loše iza njih, tražiti na vjerojatno najgorem mogućem mjestu, na Nou Campu gdje u ligi nisu slavili dvije i pol godine.

Točan datum je 2. travanj 2016. godine, a bilo je 2-1 za Madriđane.

Za pobjedu je zabio Cristiano Ronaldo, kojeg, kao ni Lea Messija, neće biti u nedjeljnom El Clasicu (16.15 sati).

Ronaldo je u Juventusu, Messi je ozlijeđen i bit će to prvi put nakon 11 godina da u jednom od najvećih derbija na svijetu nema ni Messija ni Ronalda.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

Real u El Clasico ulazi s tek sedmog mjesta, nakon katastrofalnog ulaska u sezonu stolica se opasno trese Julenu Lopeteguiju.

- Mislim da za mene postoji život i nakon El Clasica, Pa neću umrijeti. Ova situacija je dobra samo za vas novinare. Znamo protiv koga igramo, ali prvenstveno ćemo misliti na to kako ćemo mi odigrati - rekao je Lopetegui, kojeg su igrači Reala javno podržali.

- Naravno da mi je to drago čuti i da pomaže. Vjerujem im, a i oni meni. Radimo naporno i želimo pokazati navijačima što znamo - rekao je Lopetegui i nastavio:

- Barcelona i Real, većeg derbija od ovoga nema. Posebna je to utakmica. Nema nervoze u svlačionici, imam momčad koja može preokrenuti ovu situaciju. U samo nekoliko utakmica ove sezone nismo bili bliže pobjedi, u ostalima smo dominirali - rekao je Lopetegui, čiji je Real u zadnjih pet utakmica triput izgubio i koji u nedjeljni El Clasico ulazi sa sedmog mjesta.

Barcelona čeka Real s vrha.

- Naše utakmice nikad nisu obične. Iza nas je odličan tjedan, odigrali smo dvije sjajne utakmice i nadamo se da ćemo nastaviti. Znamo u kakvom je stanju Real, ali moramo se paziti, jer kad je ranjen, Real je najopasniji - rekao je Ernesto Valverde, trener Barcelone.

Bit će ovo stvarno poseban El Clasico, bez Ronalda i Messija.

- Real nije Ronaldo, isto tako, glupost je da El Clasico neće biti zanimljiv jer nema njih dvojice. Pa nogomet se igrao i prije njih, El Clasico se igrao prije njih. Bilo je sjajnih derbija, fantastičnih igrača i napetosti... Na teren su padale i svinjske glave. El Clasico je uvijek El Clasico - rekao je Valverde.

Throw back to when Luis Figo returned to the Nou Camp with Real Madrid. They literally threw a pig's head at him. pic.twitter.com/EOIXflMWet