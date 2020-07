El Croatico: Dečki, vrijeme je da konačno odigrate nešto dobro

Dinamo je u posljednje četiri utakmice zabio samo jedan gol i to najslabijoj momčadi lige, dok je Hajduk u posljednjih pet utakmica ubilježio četiri poraza... Dva najveća hrvatska kluba u nikad lošijoj formi

<p>Dinamo je u posljednje četiri utakmice zabio samo jedan gol, i to najslabijoj momčadi lige. Hajduk je od posljednjih pet utakmica čak četiri puta izgubio. Eto, u takvoj formi u najveći hrvatski derbi ulaze Dinamo i Hajduk.</p><p>- Dinamo i Hajduk dva su najveća hrvatska kluba bez obzira na trenutačnu situaciju i lošu formu obje ekipe - rekao je Zoran Mamić.</p><p>Ne tako davno, u prosincu 2013., Zoran Mamić i Igor Tudor sučelili su se u Kupu, a Mamić je slavio 5-0, što je bio najteži poraz u povijesti derbija. Nakon utakmice Tudor je bio toliko ljutit da je počeo pričati s ironijom.</p><p>- Kako se osjećam? Fenomenalno, eto, baš fenomenalno - rekao je tad Tudor nakon utakmice.</p><p>U sličnom, ljutitom izdanju, gledamo ga i posljednjih dana. Momčad mu ne igra nikako, čelnici šute... Hrabrost, liderstvo i karakter pokazuju se kad je klub u krizi i kad treba izaći pred javnost i dati odgovore na teška pitanja. A jedno od njih je i pitanje zbog čega najskuplja momčad u novijoj povijesti kluba postiže najlošiji rezultat u novijoj povijesti kluba. Razumljivo je da je Tudor uoči derbija zatvorio treninge za sve koji nisu dio prve momčadi, razlog je to što mu sastav i taktika koju uigrava “cure” po navijačkim forumima. No što je s čelnicima kluba, zbog čega su se oni zatvorili i šute, čega ih je strah?</p><p>Hajduk je oputovao na derbi u nikad lošijem ozračju i svaki pozitivan rezultat bio bi za njegove navijače veliko iznenađenje. Broje se dani do kraja ove crne sezone pune negativnih rekorda, nakon koje će se svoditi računi. Vjerojatno i čistiti. Jer, kako god okrenuli i koliko god se čelnici kluba zaklinjali u kontinuitet te zazirali od šok terapija i smjena, svi oni su u svojim mandatima već potpisivali smjene. I Perasović, i Stanić, i Brbić... Tako je u Hajduku.</p><p>U Dinamu, iako su prvaci, atmosfera je sve samo ne dobra. Nakon smjene Bjelice stigao je Igor Jovićević, momčad je pala, motivacija je na vrlo niskom nivou, a to se vidjelo i u utakmicama. Smijenjen je, tako se to radi u Maksimiru, potom i Jovićević, a na njegovo mjesto stigao je Zoran Mamić. S Mamićem su stigli i prosvjedi Bad Blue Boysa, a i otkazivanja navijača. Mnogi ne žele doći na derbi.</p><p>I u navijačkom smislu, ovo će biti najsiromašniji derbi. Torcida je dobila svega 300 ulaznica, a bit će, prvi put u povijesti, smješteni na zapadnoj tribini, gdje su i svečane lože. Tko zna, možda da se odmah mogu obratiti čelnicima, u slučaju lošeg rezultata...</p><p>Dolaskom Mamića pao je interes i kod Bad Blue Boysa, a kapacitet Maksimira za utakmicu bit će 5970 mjesta. Ako vas zanima, po tribinama to znači: zapad dolje - 1656, od kojih 300 za Torcidu, zapad gore - 967, sjever dolje - 1633, sjever gore - 1488.</p><p>Derbi je prilika da barem jedna momčad izađe iz krize. Ili, s druge strane, još više potone. Hajduku bi to bio peti poraz u šest utakmica, a Dinamo bi, ako završi 0-0 ili 0-1, došao do rekorda o jednom golu u pet utakmica, što se ne pamti... Eh, da, na derbiju u Maksimiru neće biti ni Brune Petkovića, koji se ozlijedio na utakmici protiv Osijeka, što je dobra vijest za Hajduk. Iako, Petković u HNL-u nikad nije zabio u derbiju...</p>