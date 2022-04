Elez uprskao pa popravio, ali ovo mučenje je teško i gledati...

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hajduk je stigao do tri boda i produžio nadu da ipak do samog kraja može ostati u utrci za vrh ljestvice. No za to će im trebati puno bolja igra od ovoga što su prikazali večeras....

Hajduk je na mišiće izborenom pobjedom 2-1 protiv davljenika Šibenika zadržao priključak s momčadima na vrhu ljestvice i sada čeka rasplet sutrašnjih gostovanja Osijeka u Koprivnici i Dinama u Rijeci kako bi saznali jesu li i koliko profitirali ovom pobjedom. No odmah u startu treba konstatirati kako je ovo bila razočaravajuća predstava Dambrauskasove momčadi koja uopće nije nadigrala Šibenik. S ovakvom igrom se ne osvajaju naslovi prvaka, bez obzira koliko bodova konkurenti prosipali...