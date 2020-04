Emery za otkaz u Arsenalu optužio bivšu: 'Ti si vještica!'

Unai Emery dobio je krajem studenog otkaz u Arsenalu nakon što je godinu i pol proveo na klupi londonskog klupa, a za otkaz i loše rezultate u 'topnicima' optužio je - bivšu curu!

Barem tako tvrdi ona. Sacha Wright progovorila je o svojoj dvogodišnjoj vezi sa španjolskim strategom za Sun i iznijela puno prljavog rublja.

- Vjerovala sam mu i mislila sam da ćemo se vjenčati i imati djecu jednom. No na kraju sam shvatila da on nije spreman za ozbiljnu vezu - započela je Sacha, koja ga je ostavila prošlog rujna, dva mjeseca prije nego je Emery dobio otkaz. Prihvatila ga je opet u prosincu, a onda ju je on krenuo optuživati:

- Rekao mi je da sam bijela vještica i da sam mu donijela lošu sreću. Rekao je da je dan kad smo prekinuli bio i dan kad je Arsenal počeo gubiti. Rekao mi je da mu mozak nije bio na mjestu otkad smo prekinuli.

Sacha je bivšeg trenera Seville i PSG-a upoznalo ubrzo nakon što je preuzeo klub. Nije znala tko je s obzirom da ne prati nogomet, a on je rekao da radi u sportu i da loše priča engleski jer se tek preselio u London.

- Prvo me zvao kod sebe doma, no rekla sam ne, nikako. Pristala sam na spoj u talijanskom restoranu u Hampsteadu, a tad sam shvatila da se radi o nekom bitnome jer su ostavili restoran otvorenim za njega iako su trebali zatvoriti. Imao je tvrd naglasak i često je prekidao razgovor kako bi provjerio riječi na Google Translateu, ali svidio mi se od prvog trenutka. Šalio se da bih ja mogla biti njegova učitelja engleskog - pričala je 35-godišnja Wright pa otkrila što ju je smetalo:

- Bio je pažljiv u početku. Nalazili smo se nakon utakmica, nekad i preko tjedna, no bila mi je naporna njegova rutina da leži u krevetu i gleda jednu utakmicu na računalu, a drugu na tabletu. I navečer, i ujutro... Ali prihvatila sam ju. Smetalo me to što nikad nisam upoznala njegovu obitelj, prijatelje ili ikog iz Arsenala. Ako bismo naišli na nekog u restoranu, nikad me nije predstavio kao svoju curu i ljutio bi se kad nas je netko pokušavao fotografirati.

Emery je rekao kako je već šest godina razveden od žene Luise, no u novinskom članku je pisalo da je letio avionom sa svojom ženom. On se tad navodno izmotavao i rekao kako je to bratova žena, a ne njegova bivša i molio je da uspore. Ona ga je ostavila u rujnu, a potom opet ove veljače i kako kaže - više ga nikad ne želi vidjeti.