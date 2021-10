Dok je Hajduk razočarao protiv Šibenika (2-0), Torcida je opet oduševila. Da su svi mogli do ulaznica, skupilo bi ih se bez problema i nekoliko tisuća na istočnoj tribini na Šubićevcu, no Šibenik je za gostujući sektor pustio tek 600 ulaznica u prodaju, a one su planule u sekundi.

Od prve minute navijači Hajduka iz sveg glasa su bodrili svoj klub i pokušali ga dignuti iz pepela, a u drugom poluvremenu sjajnom gestom posebno su dirnuli ostatak publike.

Marko Elez je bio pripadnik Torcide i veliki navijač Hajduka, no nažalost poginuo je u prometnoj nesreći kod Vodica krajem 2020. godine. Njegovi prijatelji su se na emotivan način oprostili od njega.

Početkom drugog dijela po istočnoj tribini raširili su koreografiju na kojoj su prikazali lik Marka Eleza. U šaci je bila nacrtana baklja, a na vrhu su navijači zapalili pravu baklju i začinili sjajnu koreografiju. Još jednom su pokazali zašto su jedna od najboljih navijačkih skupina u regiji.

Bez obzira na vatrenu podršku s tribina, Hajduk je nakon 14 godina izgubio na Šubićevcu. Napromašivali su se Splićani, a pobjedu domaćinima donijeli su Mina i Ćurić.