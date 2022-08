Emotivna Sandra: Zašto bi bilo normalno kad kod mene ništa nije normalno! Mama, oprosti...

Šesto zlato, ali mi je emotivno kao prvo. Sretna sam i ponosna, bili su prvi dojmovi presretne Sandre Perković nakon osvajanja europskog zlata u Münchenu.

A onda je u eter Hrvatskog radija ispalila:

- Ma da mi je netko nakon Barcelone 2010. godine rekao da ću 2022. braniti naslov europske prvakinje, rekla bih mu da je totalno lud! Ali istina je.

Cijeli je dan, otkriva, imala odličan osjećaj.

- Na zagrijavanju je bilo odlično, vidjela sam i u prvoj seriji kad sam sjela na prvo mjesto. Ali zašto bi kod mene bilo normalno kad kod mene ništa nije normalno. Mama, oprosti što si se opet nervirala!

Konkurentice su joj bile domaće bacačice.

- Njemice su jake, znala sam to, pogotovo ona koja na SP-u nije ušla među osam najboljih i otišla je kući ljutita i fokusirana. Eto, za povijesno peto zlato borila sam se 2018. u Berlinu s Njemicama, sad za povijesno šesto zlato opet u Njemačkoj s Njemicama. Ali svaka čast njemačkoj publici, jako su sportska nacija, kad god sam tražila podršku publike, dobila sam je. Njemice jesu mašine, ali nemaju srce kao mi! I da ih je netko pitao prije natjecanja žele li ovakav rasplet, oni bi pristali. Da jedna njihova bacačica ostvari osobni rekord, druga najbolji rezultat sezone i da osvoje dvije medalje...

A onda je Sandra pohvalila hrvatsku atletiku:

- Ha, Hrvati imaju dva zlata i jedno srebro, a natjecanje još nije gotovo! Sad neka nam tri torte naruče, a mi ćemo se potruditi da bude još koja. Fićo (Mihaljević, nap. a.) cijelu je godinu konstanta i obavio je svoje ovdje, iako je imao dodatni pritisak, pitanja "što ako"... Ali napravio je super posao. No, još je veće iznenađenje Matea Parlov, iako smo znali da je spremna, nismo znali da je toliko spremna! To je stvarno velika stvar. Ma nisam upoznala reprezentaciju u Europi koja je ovoliko jaka! Jači smo nego i u Barceloni 2010.

Marija Tolj završila je u finalu šesta.

- Odlična je bila. Treba joj još malo sigurnosti, mlada je..., a i nije lako, sad ću zvučati malo bahato, boriti se protiv mene. Dolazimo iz iste zemlje, Njemice kad me vide, stane im knedla u grlu, a Marija me vidi uvijek jer smo iz iste zemlje. Nedostaje joj malo sigurnosti, željela sam je uza se na postolju, ali Marija je mlada i voli samo zlatne medalje, ali morat će malo pričekati. Čeki je malo falilo da uđe u finale, bolje se roditi bez one stvari nego bez sreće.

Sada slavlje?

- Ne, ništa ne slavimo, sezona nije gotova, preda mnom je finale Dijamantne lige, dolaze ove dvije Njemice, dolazi Amerikanka koja je s gorkim okusom završila nastup na SP-u... Sad je cilj vratiti se, oporaviti i biti spremna za veliki fajt u Zürichu - rekla je Sandra za Hrvatski radio i zaključila:

- Bok, Hrvatska, volim vas!

