Kažu da legende nikada ne umiru. Znajući koliko je nogomet bio važan tebi i svima onima koji su veličali tvoje ime upravo zbog virtuozne, borbene i hrabre igre na terenu i prepunom stadionu. To je bila umjetnost igranja nogometa. To je bio nogomet. Jednom si izjavio ''Ja sam igrao za publiku.'' I to je živa istina!

Tako se od voljenog djeda Stjepana Lamze, koji je umro u 82. godini, oprostila Sonja Sabol. U emotivnom obraćanju, diplomirana teologinja i model nastavila je:

- Nadmašio si samoga sebe u toj igri i iako je ta igra stala na tren, ti si i dalje očima, srcem i duhom živio nogomet. Poznajući tebe, nije bilo lako biti zvijezda, igrač i lav, ali nekako si uspio izdržati sve do posljednjeg daha svog veličanstvenog života.

- Tvoje ime je postalo sinonim nogometa, ti si postao ono što se ne zaboravlja. Oni koji te ne poznaju, ne znaju tvoje bitke, tvoje lomove i vriskove, nemirne duhove koje si imao, no ja znam i zato znaj: ja ću nastaviti ondje gdje si ti stao s loptom. Netko mora pisati o istini, pravoj ljubavi i vraškoj hrabrosti.

- Riječi koje su prve izgovorne su uvijek najiskrenije, oboje smo imali tu crtu iskrenosti. Kada sam te pogledala, znala sam da u tebi vidim sebe, tvoju hrabrost, odvažnost, nesalomljivost, snagu, izdržljivost i želju za ostvarenjem sna.

- Ti ostvario san, postao si slava Dinama, duša koja će vječno igrati u drugim dimenzijama taj isti nogomet za koji je živjela.

I kako god bilo, ostavio si neizbrisiv trag u srcima nas mnogih, sjećanje koje ostaje zauvijek. Bio si uzor mnogima, navijači su najjače uzvikivali tvoje ime, ti si postao ono o čemu su mnogi sanjali, želja ostvarenja vlastita sna. Postao si živa legenda.

- Toliki fanovi, tolike generacije si ispratio, naučio mlade igrati pravilno i pošteno, to se ne zaboravlja. Svaki čovjek koji je znao za Dinamo automatski je znao za tebe, ti si bio Dinamo. Nema čovjeka koji ti se nije divio i govorili su mi ''On je jedan, jedini, neponovljivi.'' Ovo je slava na zemlji i nebu.

- Iza tebe je ostalo nasljeđe, a zove se tvojim imenom. Hvala ti za svaki trenutak s nama, za sve dobro i loše, za sve životne lekcije, sve što smo podnijeli i prošli kao lavovi jer to je bila naša obitelj. A dobro znamo da se lavovi uvijek drže zajedno neovisno o čemu je riječ. Volimo te zauvijek. Hvala ti na svemu, znaj da nikada neću stati gurati svoj san jer sam od tebe naučila da čovjek mora dati sve od sebe.