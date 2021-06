Na olimpijske kvalifikacije u Pariz danas putuje četvero hrvatskih reprezentativaca - Nikolina Ćaćić (57 kg), Marija Malenica (60 kg), Luka Plantić (81 kg) i Marko Milun (+91 kg) koje će se održati od 4. do 8. lipnja 2021. godine.

Prva stepenica koju superteškaš Marko Milun mora proći na putu do Igara je meč protiv Britanca Frazera Clarkea 5. lipnja, a povodom njegovom odlaska na kvalifikacije na društvenim mrežama jučer se oglasio Alen Babić.

"Vidim da su svi prezauzeti izborima i sličnim “korisnim” temama pa se nitko nije sjetio objaviti da sutra najbolji teškaš Hrvatskog amaterskog boksa putuje po vizu za Olimpijske igre!", napisao je hrvatski boksač Alen Babić i nastavio:

"Ne moram opet pisati koliko mi to znači jer i ptice na grani znaju da na njega gledam kao na mlađeg brata i s njim sam od njegovih prvih dodira s olimpijskim boksom."

"Radio sam svakakve gluposti i stavljao sebe u opasnost da bi sparirao s njim prije velikih natjecanja (a prošao ih je puno, puno.) Npr. 2 tjedna nakon operacije nosa, sa 100 slomljenih kostiju, mrtav umoran od noćnih smjena itd. Sve sam to radio jer znam što Marko Milun može i zaslužuje!"

"Hvale vrijedan sportski život koji će posramiti i profesionalne sportaše. Karakter neiskvarenog dječaka pomiješan sa srcem spartanca. Zdrav odgoj pun ljubavi zbog kojeg mu nekad teško padnu komentari dežurnih idiota po portalima. Jedan od samo par boksača koji zadnjih 5 godina donose svjetske i europske medalje sa svakog natjecanja. Čovjek koji je u velikom postotku odgovoran za karijeru, lik i djelo Savagea"

"Neiscrpna energija i snaga 100 bikova, gospodin Marko Milun. Sretno sutra brate moj, neka te bogovi Valhalle čuvaju. Radi se o nastavku izbornog turnira na kojem će Vizu za Olimpijske igre tražiti protiv jednog od najboljih amaterskih boraca današnjice Engleza Frazer Clarkea. Samo ta pobjeda je dovoljna za vizu!"

"Sve sto smo radili zadnjih pet godina, svaka kap krvi i znoja, svaka pobjeda i svaki poraz je bila samo pred borba za ovaj veliki meč. To je UK vs Hrvatska za Olimpijadu! To je ono zbog čega sve ovo radimo! Probudite se Hrvati, podržimo jedan san koji može postati legenda već ovaj tjedan!", napisao je Babić.

Natjecanje u Parizu održat će se pod strogim epidemiološkim mjerama, a osim boksača, s njima putuju samo njihovi treneri - Ante Matas, Franjo Kristić, Tomislav Bašić i Leonardo Pijetraj.