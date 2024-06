Emotivni Dalić: Ne zaboravite svoje roditelje. Bit će vam žao kada odu na drugi svijet...

Zlatko Dalić stigao je na klupu 'vatrenih' kao vatrogasno rješenje 17. listopada 2017. godine. U to vrijeme atmosfera u reprezentaciji bila je narušena, upitan je bio plasman na Svjetsko prvenstvo u Rusiji, a ključna utakmica protiv Ukrajine bila je pred vratima.

Pokretanje videa... 00:55 Prvi trening Vatrenih | Video: 24sata/Mato Galić

Taj dan pamtit ćemo kao trenutak koji je preporodio hrvatsku nogometnu reprezentaciju, a Zlatko Dalić postao je najuspješniji hrvatski izbornik. Ne samo da se plasirao na SP u Rusiju, već nas je odveo do povijesnog srebra, a četiri godine kasnije i do bronce na SP-u u Katru, kao i srebra u Ligi nacija. Fali mu samo zlato u vitrini, a svi sanjamo kako reprezentacija može daleko dogurati na Europskom prvenstvu u Njemačkoj.

Vatreni će u skupini igrati sa Španjolskom, Albanijom i Italijom.

- Imao sam svoje snove i ambicije, ali zaista nisam očekivao ovako nešto ni da ću u ovoliko trajati kao izbornik, da ću postići takve uspjehe. Ovo sve za mene je veliki san koji se ostvario - rekao je izbornik Zlatko Dalić u HRT-ovoj emisiji 'U svom filmu'.

UEFA Euro 2024 Final Draw | Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

- Svi to iščekujemo, cijela nacija i hrvatski narod. Očekivanja su jako velika, svi čekamo da počne. Mislim da je Hrvatska spremna i da ćemo se radovati s našim navijačima. Idemo korak po korak i napraviti najbolji mogući rezultat. Velika stvar je što smo se plasirali na veliko natjecanje nakon odličja na SP-u u Katru.

Europsko prvenstvo igra se u Njemačkoj, karte su odavno planule, a imat ćete podršku kao da ste u Hrvatskoj.

- Berlin i drugi gradovi će biti puni Hrvata. Očekujem i više od stotinu tisuća navijača koji će doći bez karata. Da imamo ne znam koliko karata, sve bi se rasprodalo. Hrvati su se najviše prijavili za karte, bilo je dva milijuna zahtjeva.

Neuruppin: Zlatko Dalić na konferenciji za medije hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Luka Modrić je ove sezone imao nešto drugačiju ulogu u Real Madridu. Puno više je ulazio s klupe nego što je to bio slučaj prethodnih godina, ali je pokazao da i s 38 godina može igrati na vrhunskoj razini.

- Luka želi igrati svaku utakmicu, on je u godinama kada je to teže, ali kako trenira i kako igra, to je za njega normalno da netko u 38. ovako igra i tako se ponaša. Fascinantno je koliko traje, njega ne treba dozirati, treba mu dati da igra što više i bit će sve bolji.

KATAR 2022 - Bruno Petković zabio za 1:1 | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Joško Gvardiol velika je snaga hrvatske reprezentacije. Jedan je od najboljih stopera na svijetu, a njegova velika prednost je što može pokriti više pozicija.

- On je mlad igrač, ali već sad je dostigao svjetsku klasu, postao je najplaćeniji stoper na svijetu. Debitirao je na Euru, bio je mlad, činio neke greške, ali svake godine je sve bolji. On će biti nositelj reprezentacije sljedećih desetak godina. Njegove granice su ogromne i velike, on sada ima veliku karijeru, a nadam se da će biti još bolja.

Marcelo Brozović je prošle godine napustio Inter nakon osam godina i otišao u saudijski Al-Nassr. Slabija kvaliteta lige utjecala je na njegovu formu.

- Drugačiji je ritam tih utakmica i nije u toj formi kao prije kad je igrao u Interu. Ali znajući njega i kvalitetu, vjerujem da će kroz treninge s nama doći na tu razinu.

Na današnji dan, 11. srpnja, godine 2018. ostvarena je najveća pobjeda u povijesti hrvatskog nogometa | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kako motivirate igrače da srčano igraju za reprezentaciju, da im je više stalo do nje nego klubova?

- Kada igraš za reprezentaciju, to je posebno, to se ne plaća, igraš za svoju državu i narod, nema većeg motiva. Stvorili smo sjajnu reprezentaciju punu dobre atmosfere, samopouzdanja i vjere. Napravili smo grupu koja radi, slijedi ono što tražimo i rezultat je taj koji daje snagu i motiv. Mi smo kao jedna velika obitelj, poštujemo jedni druge, ja sam jednak sa svima, ne iskačem. Kada treba donositi odluke i preuzeti odgovornost, onda sam ja prvi. Ne vladam autoritetom straha već imam respekt prema svima.

Nije sve bilo bajno i krasno. Sjetio se izbornik i nekih teških odluka kada je morao raskrstiti s nekim igračima.

- To su teške odluke. Ako odugovlačite, stvarate još veći kaos i to uzme maga. Žao mi je zbog nekih odluka, ali su se pokazale ispravnima. Ja kao izbornik i lider donosim odluke, a kada ih donesem, nema više povratka. Livaja je sam napustio reprezentaciju, to je bila njegova osobna odluka i ja to poštujem. Hrvatska može bez mene i svakoga drugoga, bitno je da znamo koji nam je cilj i idemo svojim putem.

Prisjetio se i Svjetskog prvenstva u Rusiji i povijesnog srebra.

- Vjerovao sam od prvog dana. Znao sam da je to šansa koju čekam cijeli život, ona kad tad dođe. Vjerovao sam u sebe. Ta 2018. je povijest, nešto što se dogodilo spontano. To su bili trenuci kada se vratio identitet hrvatskog naroda. Finale protiv Francuske nisam pogleda niti ću ikada. Sudac nas je oštetio. Doček? To je bio vrh, to pamtiš cijeli život. To je bila moja Hrvatska puna ljubavi, sreće, ponosa, zajedništva. Milijun ljudi na ulici i neopisivo veselje.

Zagreb: Nakon pet sati vožnje kroz grad Vatreni konačno stigli na Trg bana Josipa Jelačiča | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dalić je u svibnju 2022. godine ostao bez oca Ivana, a godinu dana kasnije preminula je majka Kata. Na drugi svijet je otišao i njegov nogometni otac Miroslav Ćiro Blažević.

- Težak period je bio iza mene, u godinu dana sam ostao bez oca i majke. Nakon toga je umro i moj mentor. Zajedno sa svojom sestrom i bratom sam se trudio olakšati roditeljima zadnje godine. ponosan sam što smo napravili kao obitelj, doživjeli su moje najveće uspjehe. To je poruka mladim ljudima, svi koji imate prigodu, nemojte zaboraviti svoje roditelje, posjetite ih i javite im se. Kada odu na drugi svijet, bit će vam žao da ste im dali premalo vremena. Ja sam to osjetio jer sam bio stalno na putu, ali sam posljednjih godina uspio posvetiti više vremena. Otišao je Ćiro, pomogao mi je jako puno, on je neponovljivi trener svih trenera. Dugo se neće roditi čovjek s takvim šarmom i stilom, takvih neće biti.

Osvojili smo dva srebra i jednu broncu pod Zlatkom Dalićem, je li Europsko prvenstvo konačno prilika da se domognemo zlata?

- Bronca, srebro, srebro. Fali mi zlato, nije ga lako osvojiti i nije lako doći do njega. Englezi su najskuplji na svijetu, ali su u zadnjih 58 godina osvojili jednu medalju, a Hrvatska tri. Očekivanja su velika, ali ne treba puno očekivati. Treba biti skroman.