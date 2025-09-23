Emotivni Lino Červar za 24sata: 'Pilić je svjetska legenda. Gledao sam njegove treninge'

Zaista? Ovo mi je prvi glas.

I Linu Červara (75) u Umagu zatekla je vijest o smrti Nikole Pilića (86). Teniske legende, revolucionara, čiji će trag u hrvatskom sportu, hrvatskom i svjetskom tenisu ostati vječan. Červar, bivši rukometni izbornik, teniski rekreativac, imao je susreta s Pilićem na teniskim terenima.

- Malo ste me zatekli. Naravno, Pilić je apsolutna teniska legenda, ne samo kod nas nego i u svijetu. Pravi pobjednik, veliki trener, jedan od rijetkih istinskih stručnjaka koje sam upoznao. Tenis je izgubio čovjeka, promotora koji je imao veliki utjecaj na ovim prostorima - govori Lino.

Deli?i: 22.9.1950. ro?en Lino ?ervar | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Uz sve pobjede, trofeje, Pilićeva ostavština je i razvoj Novaka Đokovića u formativnim sportskim godinama. Zna to, dakako i Lino.

- Posebno je utjecao na Novaka dok se razvijao u pobjednika. Gledao sam Pilićeve treninge, svojevremeno je imao tenisku školu i ovdje u Umagu. On je Nick Bollettieri ovih prostora, mislim da sam time sve rekao - kaže Lino.

- Ostavio je neizbrisivi trag za sve generacije, u svakom trenutku mogao prenijeti iskustva na mlađe. A bio je tako nenametljiv...

Podrijetlom iz Miljevaca pokraj Drniša, Pilić je tijekom karijere odigrao 378 profesionalnih mečeva i ostvario 211 pobjeda uz devet osvojenih turnira (prema današnjim ATP kriterijima). Najbolji plasman bilo mu je šesto mjesto na svijetu 1968. godine, a najveći uspjeh finale Roland Garrosa 1973., dok je u paru osvojio US Open 1970. s Francuzom Pierreom Barthèsom. Igrao je i finale Wimbledona 1962. Na Mediteranskim igrama 1963. osvojio je zlato u paru s Borom Jovanovićem, a tri puta proglašavali su ga najboljim sportašem Hrvatske.

Kao trener i izbornik ostvario je povijesne uspjehe u Davis Cupu, s Njemačkom 1988., 1989. i 1993., s Hrvatskom 2005., a 2010. kao savjetnik i sa Srbijom. Tako je postao jedini trener koji je do naslova odveo tri različite reprezentacije.