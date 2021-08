Dinamo nije uspio stići zaostatak iz prve utakmice. Šerif je otišao u Ligu prvaka, Dinamo će u Europsku ligu, ali tamo će ići bez Lovre Majera koji je na Maksimiru odigrao svoju zadnju utakmicu.

POGLEDAJTE VIDEO: Maksimir u ruhu Lige prvaka

Za početak, prokomentirao je ovaj remi bez golova u uzvratu:

- Ne mogu reći da smo nezadovoljni kad imaš ovakav rezultat iz prve utakmice... Nije lako igrati, mislim da smo dobro ušli u utakmicu, odigrali dosta borbeno, ali kad ganjaš ovako nešto na ovakvom natjecanju, moraju ti se poklopiti neke stvari, a danas nam se to nije dogodilo i nažalost ispalo je ovako. S jedne strane emotivno jer mi je ovo zadnja utakmica, ali tek sad kako je završila utakmica počinjem osjećati te neke emocije, dosad sam još bio fokusiran na utakmicu, ali eto... - rekao je emotivni Majer za ArenuSport pa se dotakao vremena provedenog u Dinamu:

- Završio sam sa stotom utakmicom za Dinamo. Bile su ovo tri jako lijepe godine, bilo je i teških trenutaka, ali to je normalno, oni te izgrade kao osobu i igrača. Bilo je i puno toga lijepog. Ne žalim za ničim i sretan sam.

Prokomentirao je svoju sljedeću destinaciju: Rennes.

- Oni su me najviše htjeli, najviše su i ponudili, ali nisam samo zato odlučio. Mislim da je to idealna sljedeća stepenica, vide me kao veliko pojačanje, klub je uređen, stadion je strašan, trening kamp... Rade s mladim igračima i iz njih izvlače maksimum. Mislim da je to idealna stepenica. Ali na kraju krajeva, nijedna liga više nije lagana, sve ovisi samo o meni - zaključio je za Arenu.