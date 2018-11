Emotivni Mandžo: Volim vas! Ostvarili smo vaše i naše snove

Doživjeti ovakav trenutak na završetku reprezentativne karijere uistinu je nešto za pamćenje. Hvala vam na nevjerojatnoj podršci i ljubavi kroz sve ove godine! Upravo zbog toga sam presretan što smo u Rusiji ostvarili vaše i naše snove pa je i ovaj oproštaj, koliko god emotivan bio, ipak malo lakše podnijeti. Voli vas Mandžo! 🇭🇷❤️ To experience a moment like this at the end of my career as a Croatia international is something to remember forever. Thank you for the unconditional love and support you have given me during all these years! I am delighted that we have fulfiled both your dreams and ours in Russia, which makes this emotional farewell a little bit easier to bear. Love, Mandžo!

A post shared by Mario Mandžukić MM 17 (@mariomandzukic_official) on Nov 15, 2018 at 1:00pm PST