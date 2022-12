Emotivni Messi objavio video iz djetinjstva, sjetio se Maradone: Diego, ohrabrivao si nas s neba

Čudesni Lionel Messi vodio je Argentinu do trećeg naslova Svjetskog prvaka svladavši u finalu Francusku nakon raspucavanja penala. Legendarnom Argentincu u bogatoj karijeri nedostajao je samo taj trofej do kojeg je uspio doći iz petog pokušaja.

Do sada je osvojio četiri titule klupskog prvaka s Barcelonom, sedam puta su ga birali za najboljeg nogometaša svijeta, ima zlatnu olimpijsku medalju, a ove je godine osvojio i "finalissimu", trofej namijenjen pobjedniku dvoboja Europe i Južne Amerike.

Postao je i prvi nogometaš u povijesti koji je na dva svjetska prvenstva proglašen najboljim igračem te je jedini koji je upisao barem jednu asistenciju za gol na pet svjetskih prvenstava.

Messi je nakon finala na društvenim mrežama objavio video u kojem su kompilirane snimke iz njegove mladosti kada je kao dječak govorio da mu je san zaigrati za argentinsku reprezentaciju.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Put od Grandolija do Svjetskog prvenstva u Kataru trajao je gotovo 30 godina. Tri desetljeća mi je lopta davala mnoge radosti, a ponekad me i rastužila. Uvijek sam sanjao da budem svjetski prvak i nisam htio prestati pokušavati, čak i znajući da možda nikad neću uspjeti.

"Ovaj trofej koji smo osvojili je i za sve one koji nisu uspjeli na prethodnim svjetskim prvenstvima, kao 2014. u Brazilu, gdje smo svi zaslužili postati prvaci. Borili smo se sve do finala, naporno radili i željeli postati prvaci. I zaslužili smo to u tim prokletim produžecima.

Foto: Instagram/Leo Messi

"Ovo je i za Diega (Maradonu, op.a.), koji nas je ohrabrio s neba. I od svih onih koji su uvijek navijali za reprezentaciju, ne gledajući samo na rezultat nego i na želju koju smo uvijek imali, čak i kada stvari nisu išle kako smo htjeli.

"I naravno, ovo je za naš sjajni tim, stručni stožer, sve reprezentativce i ljude koji u pozadini rade dan i noć da nam sve olakšaju. Često je neuspjeh dio putovanja i učenja, a bez razočaranja nemoguće je doći do uspjeha. Hvala vam od srca! Idemo Argentina!!!"

