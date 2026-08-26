Emotivni povratak Williams, ali ona i Alcaraz ispali s US Opena

Serena Williams i Carlos Alcaraz završili su nastup u mješovitim parovima na zadnjem Grand Slam turniru sezone US Openu nakon što su su ih u četvrtfinalu sa 5-4 (4), 4-1 porazili Švicarka Belinda Bencic i Talijan Fabio Cobolli rezultatom.

Dvadesettrogodišnji Alcaraz – koji se vratio na teren nakon četveromjesečnog oporavka od ozljede zapešća – i 44-godišnja Williams dobro su otvorili turnir pobjedom nad Novozelanđankom Erin Routliffe i Britancem Lloydom Glasspoolom (5-3, 4-1) u svom prvom meču. Osvajačica 23 Grand Slam naslova nije nastupila na US Openu još od svog emotivnog oproštaja od sporta 2022. godine, a navijači su zagrmjeli od oduševljenja kada je njihova kraljica ponovno izašla na teren.

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"Nisam očekivala da ću se ikada vratiti u ovakav trenutak. Upravo to ga čini tako posebnim", izjavila je Williams nakon meča na Centralnom terenu, kako prenosi internetska stranica organizatora.

"Nisam nastupao na turnirima pet mjeseci i gotovo sam zaboravio kakav je osjećaj izaći na teren, pa sam osjećao malu tremu. Serena mi je sve olakšala", rekao je Španjolac, koji će se sada usredotočiti na pojedinačnu konkurenciju.

Benčić i Cobolli će u srijedu u polufinalu igrati protiv bračnog para Eline Svitoline i Gaëla Monfilsa. Od prošle godine natjecanje mješovitih parova u New Yorku igra se prema novom formatu osmišljenom kako bi uključio zvijezde iz pojedinačne konkurencije i time povećao interes za tu disciplinu.

Taj se turnir održava prije početka natjecanja u pojedinačnoj konkurenciji, a iako služi više kao zagrijavanje za glavni turnir, nagrada za pobjednički par iznosi milijun američkih dolara. Sustav bodovanja je skraćen pa su za osvajanje seta potrebna samo četiri gema, dok treći set zamjenjuje odlučujući "tie-break" (tzv. *match tie-break*) koji se igra do 10 osvojenih poena.

Prvi nositelji turnira bili su Srbin Novak Đoković i Bjeloruskinja Arina Sabalenka, koje su u prvom meču izbacili Britanac Henry Patten i Čehinja Kateřina Siniaková rezultatom 1–4, 4–2, 10–2.