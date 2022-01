Sapunica oko dolaska Martina Ojede još u Maksimiru nije službeno okončana, niti na pozitivan niti na negativan način. Jednostavno, novih vijesti nema, u Dinamu i dalje čekaju poziv iz argentinskog Godoy Cruza kojeg i dalje nema. Iako se u tamošnjim medijima piše "sve i svašta", u Maksimiru taj transfer i dalje smatraju praktički riješenim, nitko iz Godoya i dalje im nije dao naslutiti nešto drugačije.

No, u međuvremenu Dinamo se okreće i drugim opcijama na tržištu, a nova želja "modrih" je 24-godišnji napadač Mahir Emreli. Riječ je o udarnoj špici varšavske Legije, ali i standardnom reprezentativcu Azerbajdžana. Tržišna vrijednost ovog napadača iznosi dva milijuna eura, a Emreli je ove sezone u 33 nastupa postigao 11 golova. No, njegove su brojke i malo "čudne".

Mahir Emreli tako je u 15 prvenstvenih nastupa postigao samo dva gola, Legia je u velikoj rezultatskoj krizi, praktički na rubu ispadanja iz lige. Opet, u 14 europskih dvoboja poentirao je čak sedam puta, bio strijelac protiv Sparte Prag (triput), Bodo Glimta (dvaput), Leicestera i Napolija. I to dokazuje kako azerbajdžanski napadač posjeduje klasu, koju je pokazivao i u dresu Qarabaga za koji je u 185 nastupa zabio 67 golova uz 24 asistencije.

- Dinamo bi dolaskom Mahira Emrelija dobio veliko pojačanje, po meni je to igrač jako sličan Mariju Gavranoviću, ali i malo brži od njega. Zanimljivo, Emreli se jako često nalazi u prilikama, u Europi mu je puno toga ulazilo, pa je Legia jedno vrijeme bila prva u skupini Europske lige s Napolijem i Leicesterom, no u prvenstvu je ipak previše toga promašivao - poručio nam je Ivica Vrdoljak, koji odlično poznaje događaje u Legiji, pa nastavlja:

- Gledajte, poslije one situacije u kojoj su navijači Legije napali autobus sa svojim igračima, Emreli je podnio zahtjev za raskid ugovora na štetu kluba, pa bi ga Dinamo teoretski mogao dovesti besplatno. Navijači su tada najagresivniji bili prema Luquinhasu i Emreliju, pa taj dvojac nije niti konkurirao za posljednje jesenske utakmice Legije. No, dok je Luquinhas najavio da se vraća u Varšavu, Emreli traži raskid ugovora. I to je velika prilika za Dinamo. Čini mi se kako bi on i Petković mogli činiti sjajan tandem, totalno su različiti tipovi igrača.