Engleska i penali na Mundijalu, Goranov Wimbledon, vaterpolo

Goran Ivanišević, nogometaši, rukometaši, košarkaši, vaterpolisti, Janica i Ivica Kostelić. Naravno, i svi ostali velikani hrvatskog sporta. Hrvatski sport priuštio nam je toliko veselja od naše samostalnosti, ali naši sportaši su nam godinama čupali živca. Izdvojili smo deset najvećih uspjeha našeg sporta zbog kojih smo se živcirali.

1. Hrvatska - Engleska (Nogomet, Svjetsko prvenstvo - 2018.)

Polufinale Svjetskog prvenstva iz Rusije ulazi u anale našeg sporta. Engleska nas je razbila u prvome dijelu, mislili smo da nema nade u povratak, ali onda smo mi "pomeli" Englezi. Gol Marija Mandžukića za 2-1 i finale Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji je trenutak koji sigurno nećemo zaboraviti dok smo živi.

2. Goran Ivanišević - Patrick Rafter (Tenis, Wimbledon - 2001.)

Tri je finala naš Goran prije toga gubio u All England Clubu, ali taj ponedjeljak u srpnju 2001. godine je zlatnim slovima upisan u povijest hrvatskog sporta. Četiri meč lopte trebale su Goranu da dobije Raftera u petom setu. Završilo je 6-3, 3-6, 6-3, 2-6, 9-7.

3. Hrvatska - Rusija/Danska (Nogomet, Svjetsko prvenstvo - 2018.)

Penali u osmini finala, penali u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva. Danijel Subašić je branio penale Dancima i Rusima, a Ivan Rakitić je u obje utakmice zabio odlučujuće penale. Grizli smo nokte, bili na rubu živčanog sloma, ali je božica Fortuna bila na našoj strani.

4. Hrvatska - Norveška (Rukomet, Europsko prvenstvo - 2020.)

Rukometna drama s Norveškom je u top deset. Dva produžetka, dodatnih dvadeset minuta drame za finale. Obrana Marina Šege i gol Željka Muse za pobjedu 29-28 i finale. Rukometaši su se zbog kidanja živaca ispričavali gledateljima nakon polufinala.

5. Hrvatska - Rusija/ZND (Košarka, Olimpijske igre - 1992.)

Pobijedili smo Ruse 75-74 u polufinalu Olimpijskih igara u Barceloni, a dvije-tri minute do kraja utakmice bili smo izgubljenoj situaciji. Bio je to čudesni hrvatski preokret za finale protiv jedinog pravog Dream Teama. Pokojni Dražen vodio je Hrvatsku do finala.

6. Hrvatska - Španjolska (Rukomet, Svjetsko prvenstvo - 2003.)

Na putu do portugalskog zlata, Hrvatska je u polufinalu pobijedila Španjolsku. Drama slična kao i ova protiv Norveške. Dva produžetka, Hrvatska je pobijedila 39-37. Junak je bio Slavko Goluža, koji je u produžecima odigrao možda i najbolje minute u svojoj karijeri.

7. Hrvatska - Srbija (Vaterpolo, Svjetsko prvenstvo - 2017.)

Sedam godina nismo pobijedili Srbiju. Sve do te čarobne večeri u Budimpešti u srpnju 2017. godine. Pobijedili smo u polufinalu 12-11, kasnije smo osvojili zlato, ali pobjeda protiv Srbija bila je čudesna. Svi su "barakude" podcjenjivali prije te utakmice, ali su Sandro Sukno, Marko Bijač i društvo srušili tada nedodirljivu Srbiju.

8. Hrvatska - Švedska (Rukomet, Olimpijske igre - 1996.)

Bilo je to naše prvo olimpijsko zlato. Pobjeda protiv tih godina moćne i strašne Švedske. Pokojni Velimir Kljajić na klupi, a Hrvatska pobjeđuje 27-26 pred 35.000 gledatelja u Atlanti. Imali smo i pet razlike, Švedska je stigla, ali smo u zadnjim minutama bili hrabriji.

9. Mario Ančić/Ivan Ljubičić - Leander Paes/Mahesh Bhupathi (Tenis, Olimpijske igre - 2004.)

Kakva je to teniska drama bila u Ateni na Olimpijskim igrama 2004. godine. Naš je par na kraju osvojio broncu, meč je trajao do kasnih noćnih ili bolje reći jutarnjih sati. Bilo je 7-5, 4-6, 16-14. Jedna od najvećih drama u povijesti našeg sporta.

10. Hrvatska - Mađarska (Vaterpolo, Svjetsko prvenstvo - 2007.)

Prvo zlato na svjetskim vaterpolskim prvenstvima u povijesti. Kakva epska utakmica u Melbourneu. Hrvatska je nakon produžetka pobijedila 9-8. U polufinalu je Hrvatska lako riješila Srbiju, ali protiv Mađara je to bila drama do posljednje sekunde.

