Engleski nogometaš rekao da je gej: Spreman sam biti slobodan

Engleski nogometaš Jake Daniels (17), koji inače igra za drugoligaša Blackpool, u intervjuu za Sky News izjavio je da je gej čime je postao prvi profesionalni igrač Ujedinjenog Kraljevstva koji je javno to izrekao.

Daniels je ispričao da je to prvo obznanio obitelji, a s javnosti je to odlučio podijeliti jer se ne želi više predstavljati kao netko tko nije.

- Ne mogu se točno sjetiti kada je to bilo, ali mislim da sam s pet ili šest godina znao da sam gej. Stoga već jako dugo živim s lažima. U toj dobi zapravo ne misliš da se nogomet i biti gej ne isprepliću. Mislio sam da ću se jednog dana, kada budem stariji, promijeniti i pronaći djevojku. Ali s godinama sam shvatio da se to ne može baš promijeniti. Ne ide to tako.

Daniels je imao djevojke, ali isključivo kako bi njegovi suigrači i prijatelji mislili da je heteroseksualac.

- U školi su me čak znali pitati: 'Jesi li siguran da nisi gej?', a ja bih im odgovorio: 'ne, nisam'. Tada nisam bio spreman i bila je to velika borba, ali sada jednostavno ne želim više lagati - kazao je Daniels koji ima potpunu podršku suigrača i kluba.

- Dugo sam mislio da ću morati skrivati istinu jer sam želio, a sada jesam, postati profesonalni nogometaš. Razmišljao sam o tome da ću morati čekati mirovinu da se otkrijem jer ovdje to niti jedan profesionalac nije napravio. Sada sam siguran i sretan što sam konačno 'ja' - zaključio je.

Posljednji britanski profesionalni nogometaš koji je rekao da je gej bio je Justin Fashanu 1990. godine. Osam godina nakon toga, kao 37-godišnjak, oduzeo si je život.

